به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شانزدهمین جشنواره علامه حلی ویژه طلاب جوان حوزههای علمیه، مراسم اختتامیه سومین جشنواره پژوهشی اساتید حوزههای علمیه برگزار میشود.
کارشناس مسئول جشنواره علامه حلی در گفتگو با خبرنگار مهر به جزئیات برگزاری این جشنواره اشاره کرد و گفت: پس از اعلام فراخوان جشنواره پژوهشی، هزار و ۲۴۰ اثر توسط ۷۸۸ استاد حوزههای علمیه به دبیرخانه ارسال شد.
مهدی مظاهری افزود: از تعداد آثار ارسال شده، ۸۷۶ اثر مقاله و ۳۶۳ اثر کتاب است.
به گفته وی، ۲۸۸ اثر به عنوان آثار برگزیده مرحله استانی انتخاب شده و به مرحله کشوری راه یافتهاند.
وی در مورد استانهایی که بیشترین آثار را به دبیرخانه ارسال کردهاند گفت: استانهای قم، خوزستان و اصفهان به ترتیب با ۳۵۶، ۷۵ و ۶۱ اثر در رتبههای اول تا سوم قرار دارند.
مظاهری با بیان اینکه در این جشنواره ۴۴ اثر برگزیده شدهاند، اظهار کرد: از این تعداد ۳۵ اثر مربوط به اساتید برادر و ۹ اثر مربوط به اساتید خواهر است. همچنین ۲۸ اثر مقاله و ۱۶ اثر کتاب است.
وی افزود: قم، اصفهان و تهران به ترتیب با ۱۳، ۷ و ۴ اثر در رتبه اول تا سوم آثار برگزیده قرار دارند.
گفتنی است که مراسم اختتامیه شانزدهمین جشنواره علامه حلی و سومین جشنواره پژوهشی اساتید حوزههای علمیه روز شنبه ۲۲ آذرماه با سخنرانی آیتالله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه در سالن همایشهای مدرسه علمیه معصومیه (س) برگزار میشود.
نظر شما