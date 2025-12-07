به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم‌پور ملکشاه بعد از ظهر یکشنبه در نشست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، بر ضرورت تقویت اعتبارات حوزه حفاظت از آثار تاریخی و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری تأکید کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران اعلام کرد: بررسی دقیق درخواست‌ها در زمینه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دستور کار قرار دارد و تلاش خواهد شد منابع موردنیاز برای حوزه میراث‌فرهنگی تأمین شود.

وی با اشاره به سیاست‌های حمایتی استان در زمینه توسعه گردشگری افزود: حمایت کامل از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام خواهد شد و شورای برنامه‌ریزی استان آماده رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری است.

وی همچنین از افزایش سهم میراث‌فرهنگی در اعتبارات بند (ب) تبصره ۱۵ خبر داد و آن را گامی مؤثر در تقویت پروژه‌های زیرساختی این بخش دانست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پایان بر ضرورت معرفی توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و آثار ارزشمند تاریخی مازندران در سطح ملی و بین‌المللی تأکید کرد و گفت: استان از برگزاری نمایشگاه‌ها، برنامه‌های ترویجی و رویدادهای معرفی دستاوردهای میراث‌فرهنگی حمایت ویژه خواهد کرد.