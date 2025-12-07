کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیروس دریکوند در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت حین کنترل خودروهای عبوری مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان به یک دستگاه کامیون تانکردار مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران پلیس در بازرسی از خودروی توقیفی مقدار ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان ارزش این محموله قاچاق را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این راستا یک متهم دستگیر و به مرجع قضائی معرفی و همچنین سوخت کشف شده به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان تحویل شد.