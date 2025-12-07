  1. استانها
  2. خوزستان
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸

کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در اهواز

کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در اهواز

اهواز - رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان از کشف ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق از یک کامیون در حوزه استحفاظی شهرستان اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیروس دریکوند در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت حین کنترل خودروهای عبوری مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان به یک دستگاه کامیون تانکردار مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران پلیس در بازرسی از خودروی توقیفی مقدار ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان ارزش این محموله قاچاق را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این راستا یک متهم دستگیر و به مرجع قضائی معرفی و همچنین سوخت کشف شده به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان تحویل شد.

کد خبر 6680888

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حمید IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      روزانه 20میلیون لیتر سوخت قاچاق میشه .بعد چند ماه یکبار میگید 30هزار لیتر کشف شده.چرا نمیرید منشا اصلی قاچاق سوخت را کشف کنید؟تا کی میخواهید به مردم بگویید 20لیتر 20 لیتر یا تانکر تانکر مقدار 20 میلیون لیتر سوخت روزانه قاچاق میشود.اگر تانکری 20 هزار لیتر سوخت یگیرد یعنی روزانه 1000 تانکر سوخت قاچاق میشود آیا با عقل مسئولان جور در می آید؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها