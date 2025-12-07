معماری آینده پلیس گلستان با چراغ هدایت قرآن و نهج البلاغه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید دادگر در نخستین همایش تخصصی نهج البلاغه که در ستاد انتظامی استان گلستان برگزار شد، گفت: در شرایطی که دشمنان با ترفندهای مختلف در فضای مجازی و رسانهای به دنبال انحراف افکار جوانان و نوجوانان هستند، آشنایی نسلهای آینده با مفاهیم ارزشمند قرآن و نهج البلاغه تنها راه حفظ هویت دینی و فرهنگی آنان است.
فرمانده انتظامی استان گلستان با اشاره به اهمیت هدایت عملی بر مبنای قرآن و اهل بیت (ع)، افزود: خداوند توفیق داده تا در مسیر قرآن و اهل بیت (ع) و با چراغ راه نهج البلاغه حرکت کنیم و این مسیر باید با قوت و استواری ادامه یابد.
دادگر تأکید کرد: معماری آینده پلیس، مطابق تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، امروز به طور ویژه در دستور کار قرار دارد. در این چارچوب، تعاملات برونسازمانی و ارتباط با حاکمیت و جامعه باید بر اساس قواعد و دستورالعملهای مشخص باشد که محور اصلی آن، خدمت بیمنت و پاسخگویی به مردم، مبتنی بر آموزههای نهج البلاغه است.
وی با بیان اینکه نهج البلاغه، تفسیری جامع از قرآن و راهنمای عملی برای هدایت انسان در عرصههای مختلف است، اظهار کرد: در حوزه تعاملات اجتماعی و مدیریت مسائل گوناگون، بیانات گهربار نهج البلاغه میتواند راهنمای همه ما باشد و تجربههای حکمتآمیز آن الگوی عملی برای تصمیمگیریهای درست فراهم میکند.
فرمانده انتظامی گلستان همچنین قرآن را به عنوان منبعی ارزشمند و نهج البلاغه را به مثابه نرمافزاری قدرتمند برای عمل به مفاهیم قرآنی معرفی کرد و گفت: نهج البلاغه نقشه راه ماست و ستون اصلی عمل به قرآن در اداره امور مختلف پلیس محسوب میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس آینده، پلیسی خواهد بود که در تمامی ابعاد عملیاتی، مدیریتی و اجتماعی، با بهرهگیری از آموزههای الهی و نهج البلاغه عمل کند و این مسیر نه تنها چارچوب اخلاقی و دینی نیروهای انتظامی را تقویت میکند، بلکه اعتماد و رضایت مردم را نیز تضمین میکند.
