شاکله تیم ملی از ۴ سال پیش مشخص است/ به تصمیمات فنی جعفری اعتماد کنیم

شادی مهینی مربی فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت تیم ملی زنان ایران و آمادهسازی برای مسابقات جام ملتهای آسیا اظهار کرد: در حال حاضر صحبت درباره تیم ملی به شکل فنی خیلی امکانپذیر نیست زیرا خانم جعفری به عنوان سرمربی تیم سالها تجربه دارند و بهترین شناخت را از بازیکنان لیگ و آسیا دارند. ایشان میدانند چه نفراتی در کنار هم عملکرد مناسبی ارائه میدهند و چه بازیکنانی باید در فرصت مناسب کنار تیم قرار گیرند بنابراین بهتر است به تصمیمات او احترام بگذاریم.
وی افزود: شاکله اصلی تیم ملی زنان از چهار سال پیش شکل گرفته است که بیشتر هم شامل بازیکنان باشگاه بم و سیرجان میشود. در دو دیدار تدارکاتی اخیر برابر ازبکستان برخی بازیکنان تیم ملی حضور نداشتند و برخی از نفرات جدید به تیم دعوت شدند تا در کنار بازیکنان اصلی محک زده شوند. هدف از این بازیها سنجش آمادگی بازیکنان و شناسایی ضعفها و نیازهای تیم بود که به نظرم کادر فنی هم حتماً به اهداف خود دست پیدا کرد.
مهینی درباره چالش انتخاب دروازهبان تیم ملی برای جام ملتها نیز گفت: در حال حاضر که بیشتر درگیر فیفادی و بازیهای تدارکاتی هستیم هنوز یک گلر ثابت در تیم ملی نداریم و خانم یکتایی هم در اردوها محک زده میشوند. این یک فرآیند طبیعی است تا مشخص شود چه بازیکنانی میتوانند در کنار تیم اصلی بهترین عملکرد را ارائه دهند. ما شاکله اصلی تیم و گلرهای اول و دوم را مشخص داریم و فکر میکنم این دعوت از چهرههای جدید و یا برخی قدیمیها مانند زهره کودایی برای گلر سوم است.
سرمربی تیم فوتبال نوجوانان با اشاره به انتقادهای مطرح شده جهت دعوت از مریم یکتایی به اردوهای تیم ملی و حضور او در دو بازی اخیر تیم ملی عنوان کرد: اینکه بازیکنان جدید و حتی ملیپوشان خارج از کشور در اردوها حضور پیدا میکنند باعث میشود کادر فنی بتواند از تمام سرمایههای ملی استفاده کند و بهترین انتخاب را داشته باشد. نباید از این فرصتها نگران بود بلکه باید فرصت داد تا بازیکنان آماده شوند.
مهینی درباره تورنمنتهای اخیر و نتایج تیم ملی هم گفت: هدف ما در بازیهای تدارکاتی نتیجهگرایی نیست بلکه بررسی عملکرد بازیکنان و آمادهسازی تیم برای مسابقات اصلی است. حتی اگر در یک بازی نتیجهای متفاوت رخ داد مهم این است که عملکرد بازیکنان ارزیابی شود و شاکله تیم تثبیت شود.
وی افزود: مسابقات لیگ برتر زنان و حضور در تورنمنتها به تیم ملی کمک میکند تا بازیکنان کلیدی را بهتر رصد کنیم و ترکیب اصلی تیم را تقویت کنیم. همچنین باید به سرمربی تیم و بازیکنان فرصت داده شود تا با توجه به لیگ و برنامههای باشگاهی بهترین تیم ممکن را برای مسابقات آتی آماده کنند.
مهینی خاطر نشان کرد: چهار ماه تا مسابقات استرالیا فرصت داریم و تمرکز باید روی آمادهسازی بازیکنان کلیدی باشد. لیگ و بازیهای باشگاهی نقش مهمی در این مسیر دارند. هدف ما دستیابی به بهترین عملکرد در مسابقات آینده است و امیدوارم بازیکنان دوباره بتوانند در سطح آسیا بدرخشند. در این مسیر انتقادهای غیرکارشناسی کمکی نمیکند و حمایت و تشویق از تیم ملی اهمیت بیشتری دارد.
این مربی فوتبال با اشاره به تجربه حضور جعفری در استرالیا و بازی تیم ملی مقابل این تیم توضیح داد: من فکر میکنم در جام ملتها با وجود گروه سختی که داریم میتوانیم به صعود امیدوار باشیم. در جریان رقابتهای انتخابی المپیک پاریس و زمانی که مریم آزمون هدایت تیم ملی را به عهده داشتند، مرضیه جعفری هم در کنار کادر فنی تیم ملی حاضر شدند. آن دوره شاکله اصلی تیم ملی ایران را بیشتر بازیکنان خاتون تشکیل میدادند.
وی اضافه کرد: مرضیه جعفری بازیهای تیم ملی برابر استرالیا و فیلیپین را از نزدیک شاهد بودند و قطعاً شناخت خوبی از هر دو تیم دارند. در این دوره هم ما دقیقاً با استرالیا، کره جنوبی و فیلیپین همگروه هستیم که همین شناخت بخشی از مسیر را در کسب نتیجه برای ما هموار خواهد کرد. برای تیم ملی آرزوی موفقیت دارم. تیم خاتون به همراه مرضیه جعفری اخیراً در مسابقات آسیایی عملکرد بسیار خوبی داشت و امیدواریم این موفقیتها برای تیم ملی بانوان ایران نیز تکرار شود.
