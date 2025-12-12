جمعه داغ تهران با جدال پرسپولیس و ایستا؛ تلاش گل گهر برای رسیدن به صدر

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم لیگ برتر فوتبال زنان ایران روز جمعه ۲۱ آذر برگزار می‌شود و تیم‌ها با انگیزه‌ای تازه پس از تعطیلات نیم‌فصل دوم به میدان می‌روند. این هفته می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در جدول رده‌بندی داشته باشد و برخی از مسابقات حساس نیز بی شک می‌تواند توجه ویژه علاقه‌مندان فوتبال زنان را به این رقابت‌ها جلب کند.

پرسپولیس تهران – ایستا البرز: جدال بازیکنان ملی‌پوش با تیم سابق

مهم‌ترین دیدار هفته دهم بدون شک رقابت پرسپولیس تهران و ایستا البرز است. پرسپولیس در تعطیلات نیم‌فصل از فرصت نقل و انتقالات به خوبی استفاده کرده و موفق شده دو بازیکن کلیدی ایستا البرز را به خدمت بگیرد. زهرا قنبری مهاجم ملی‌پوش و یکی از گلزنان شاخص فوتبال زنان ایران و زهرا خواجوی دروازه‌بان ملی‌پوش با پیوستن به جمع سرخ‌پوشان پایتخت قرار است در ادامه لیگ پیراهن پرسپولیس را بر تن کنند.

این تغییرات می‌تواند پرسپولیس را به یکی از مدعیان جدی صعود تبدیل کند و رقابت با تیم سابق این بازیکنان جذاب و پرتنش خواهد بود. پرسپولیس که نیم‌فصل اول را با ۱۱ امتیاز و در رده هفتم جدول به پایان رسانده امیدوار است با استفاده از این مهره‌های تازه روند صعودی خود را آغاز کند. در سوی دیگر ایستا البرز با ۱۷ امتیاز و در رده سوم جدول انگیزه بالایی دارد تا با شکست رقیب مستقیم جایگاه خود را در جمع مدعیان بالای جدول تثبیت کند.

سپاهان اصفهان – گل گهر سیرجان: نبرد مدعیان

یکی دیگر از دیدارهای حساس هفته مسابقه سپاهان اصفهان و گل گهر سیرجان است. سپاهان که در بازی معوقه هفته نهم مقابل خاتون بم شکست خورده به دنبال جبران نتیجه و بازگشت به مسیر موفقیت است. گل گهر نیز با ۲۴ امتیاز قصد دارد اختلاف خود با صدرنشین جدول را حفظ کند و با پیروزی در این بازی شانس خود را برای رسیدن به صدر جدول را افزایش دهد. این دیدار می‌تواند نقشی کلیدی در تعیین سرنوشت صدر جدول لیگ داشته باشد و هواداران فوتبال زنان منتظر رقابتی جذاب و هیجان‌انگیز هستند.

خاتون بم – آوا تهران: صدرنشین مقابل قعرنشین

تیم صدرنشین لیگ خاتون بم با ۲۷ امتیاز در دیداری نسبتاً آسان‌تر به مصاف تیم آوا تهران می‌رود. این بازی فرصتی مناسب برای تثبیت جایگاه صدر جدول و افزایش فاصله با تعقیب‌کنندگان است. در سوی مقابل تیم آوا با تنها یک امتیاز در پایین جدول قرار دارد و هر چند کسب نتیجه در برابر صدرنشین برای این تیم دشوار است اما تجربه حضور در این مسابقه می‌تواند به ارتقای روحیه و انگیزه تیم کمک کند.

دیگر مسابقات هفته دهم

ملوان بندرانزلی که با ۱۴ امتیاز در میانه جدول قرار دارد میزبان یاسام کردستان خواهد بود که تنها یک امتیاز کسب کرده است. ملوان به دنبال تثبیت جایگاه میانه جدول و جمع‌آوری امتیازات بیشتر و یاسام امیدوار به کسب اولین پیروزی فصل و تجربه‌آموزی بازیکنان جوان خود است.

در دیگر بازی پالایش گاز ایلام با ۱۵ امتیاز میزبان ایساتیس کران فارس با ۴ امتیاز است. این دیدار نیز می‌تواند تأثیر مهمی بر جایگاه تیم‌ها در میانه جدول داشته باشد و یک پیروزی برای پالایش گاز ایلام فاصله آن‌ها با رقبا را کاهش داده و موقعیت‌شان را در جدول مستحکم‌تر می‌کند.

بدون تردید هفته دهم لیگ برتر فوتبال زنان هفته‌ای پرهیجان و تعیین‌کننده خواهد بود. با بازگشت تیم‌ها پس از تعطیلات نیم‌فصل و استفاده از فرصت نقل و انتقالات انتظار می‌رود شاهد مسابقاتی جذاب و رقابت نزدیک برای صدر جدول و تلاش تیم‌های پایین جدول برای کسب امتیاز باشیم.

برنامه بازی‌های هفته دهم لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:

*سپاهان اصفهان -گل گهر سیرجان (ورزشگاه قدس اصفهان)

*ملوان بندرانزلی -نماینده کردستان (ورزشگاه سیروس قایقران انزلی)

*پرسپولیس تهران - سنگین ماشین ایستا البرز (ورزشگاه شهید کاظمی تهران)

*پالایش گاز ایلام - فرا ایساتیس کران فارس (ورزشگاه تختی ایلام)

*خاتون بم - آوا تهران (ورزشگاه فجر بم)