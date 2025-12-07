سارق دوچرخه سوار در آران و بیدگل ۱۵ بار سرقت کرد

سرهنگ غلامرضا هاشمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از منازل نیمه ساز در محدوده شهرک‌های پردیسان و فاز ۵ شهرستان آران و بیدگل، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل افزود: مأموران با بررسی‌های میدانی و اقدامات هوشمندانه پلیسی موفق شدند سارق سابقه داری را که به وسیله یک دستگاه دوچرخه در ساعات خلأ شب اقدام به سرقت از منازل نیمه ساز می‌کرد شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کنند.

وی تصریح کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به ۱۵ فقره سرقت از منازل نیمه ساز اعتراف که با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و با قرار قانونی مناسب روانه زندان شد.