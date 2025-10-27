سرهنگ غلامرضا هاشمی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وصول گزارش‌هایی مبنی بر سرقت از ساختمان‌های نیمه ساز در شهرستان آران و بیدگل اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه ساز در شهرستان آران و بیدگل، دستگیری عامل یا عاملان این سرقت‌ها در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی آن شهرستان قرار گرفت.

وی ابراز کرد: کارآگاهان با بررسی‌های دقیق میدانی یک متهم را شناسایی و در عملیاتی هوشمندانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی آران و بیدگل تصریح کرد: سارق دستگیر شده در تحقیقات کارآگاهان به ۱۷ فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه ساز اعتراف کرد و پس از تکمیل پرونده برای اجرای مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

پایان کار خرده فروشان مواد مخدر صنعتی در آران و بیدگل

وی همچنین از دستگیری دو خرده فروش و هشت نفر معتاد و کشف ۴۲۷ گرم انواع مواد مخدر توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان خبر داد.

سرهنگ هاشمی‌زاده خاطرنشان کرد: در راستای اجرای طرح امنیت و آرامش در شهر و برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و معتادین متجاهر در طول ۷۲ ساعت این طرح در قالب چند تیم عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان در نقاط مختلف اجرا و در همین رابطه تعداد دو نفر خرده فروش مواد مخدر و تعداد هشت نفر معتاد سابقه‌دار دستگیر و مقدار ۴۲۷ گرم انواع مواد مخدر کشف شد.

وی افزود: با شناسایی محل فعالیت مجرمان اکیپی مشترک از مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و یگان امداد و با همکاری سایر یگان‌های تخصصی به محل اعزام و متهمان را در دو عملیات جداگانه در مخفیگاهشان به همراه معتادین با بسته‌بندی‌های متنوع مواد مخدر صنعتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل با اشاره به کشف ۴۲۷ گرم شیشه و هروئین بسته‌بندی و آماده فروش به همراه مقادیر وجه نقد حاصل از فروش مواد مخدر از متهمان اظهار کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی خاطرنشان کرد: پلیس با خرده فروشان و سوداگران مرگ با قاطعیت و در چهارچوب قانون برخورد می‌کند و از شهروندان می‌خواهیم هرگونه اخبار و اطلاعات خود را در این زمینه از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.