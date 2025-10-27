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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۴۱

هاشمی زاده: سارق ساختمان‌های نیمه ساز در آران و بیدگل دستگیر شد

هاشمی زاده: سارق ساختمان‌های نیمه ساز در آران و بیدگل دستگیر شد

کاشان - فرمانده انتظامی آران و بیدگل گفت: سارق ساختمان‌های نیمه ساز در این شهرستان دستگیر شد.

سرهنگ غلامرضا هاشمی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وصول گزارش‌هایی مبنی بر سرقت از ساختمان‌های نیمه ساز در شهرستان آران و بیدگل اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه ساز در شهرستان آران و بیدگل، دستگیری عامل یا عاملان این سرقت‌ها در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی آن شهرستان قرار گرفت.

وی ابراز کرد: کارآگاهان با بررسی‌های دقیق میدانی یک متهم را شناسایی و در عملیاتی هوشمندانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی آران و بیدگل تصریح کرد: سارق دستگیر شده در تحقیقات کارآگاهان به ۱۷ فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه ساز اعتراف کرد و پس از تکمیل پرونده برای اجرای مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

پایان کار خرده فروشان مواد مخدر صنعتی در آران و بیدگل

وی همچنین از دستگیری دو خرده فروش و هشت نفر معتاد و کشف ۴۲۷ گرم انواع مواد مخدر توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان خبر داد.

سرهنگ هاشمی‌زاده خاطرنشان کرد: در راستای اجرای طرح امنیت و آرامش در شهر و برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و معتادین متجاهر در طول ۷۲ ساعت این طرح در قالب چند تیم عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان در نقاط مختلف اجرا و در همین رابطه تعداد دو نفر خرده فروش مواد مخدر و تعداد هشت نفر معتاد سابقه‌دار دستگیر و مقدار ۴۲۷ گرم انواع مواد مخدر کشف شد.

وی افزود: با شناسایی محل فعالیت مجرمان اکیپی مشترک از مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و یگان امداد و با همکاری سایر یگان‌های تخصصی به محل اعزام و متهمان را در دو عملیات جداگانه در مخفیگاهشان به همراه معتادین با بسته‌بندی‌های متنوع مواد مخدر صنعتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل با اشاره به کشف ۴۲۷ گرم شیشه و هروئین بسته‌بندی و آماده فروش به همراه مقادیر وجه نقد حاصل از فروش مواد مخدر از متهمان اظهار کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی خاطرنشان کرد: پلیس با خرده فروشان و سوداگران مرگ با قاطعیت و در چهارچوب قانون برخورد می‌کند و از شهروندان می‌خواهیم هرگونه اخبار و اطلاعات خود را در این زمینه از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6635708

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