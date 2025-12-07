  1. جامعه
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

وضعیت هوای تهران دوباره قرمز شد

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هم اکنون شاخص کیفیت هوای پایتخت بر روی عدد ۱۵۱ و در شرایط قرمز و ناسالم برای همه قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۳۹ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار داشت.

همچنین میانگین کیفیت هوا هم اکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون بر روی عدد ۱۵۱ و در شرایط ناسالم و وضعیت قرمز برای همه گروه‌هاست.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۲۳ روز قابل قبول، ۱۰۸ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۹ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفیت هوا «خطرناک» است.

کد خبر 6680926
فاطمه کریمی

نظر شما

    نظرات

    • IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      6 0
      پاسخ
      اينهمه نظرات و پيش بيني اشتباه از سازمان هواشناسي داريم _ بهتر است در كارشناسان سازمان هواشناسي بازنگري شود.
    • GB ۱۷:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      2 0
      پاسخ
      هواشناسی روز پنجشنبه گفت شنبه و یکشنبه هوا الوده میشه ولی مهم طرح زوج و فرد از درب منزل هست ریه انسان که توش پول نداره

