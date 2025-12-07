مهاجرت، ترند جدید در میان ساکنان اسرائیل

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسلام تایمز لبنان، زندگی در سرزمینهای اشغالی حالا به پیش و پس از ۷ اکتبر سال ۲۰۲۳ تقسیم شده و شرایط برای ساکنان اسرائیل دیگر مثل گذشته نیست.
با شکل گیری یک جبهه واحد بین نیروهای مقاومت فلسطینی در کنار مقاومت لبنان، سوریه، یمن و ایران و از طرف دیگر کرانه باختری تهدید موجودیت برای رژیم صهیونیستی بسیار بیشتر شده است.
شرایط به گونهای شده که روزنامه اسرائیلی هاآرتص اخیراً گزارش داده که میل مهاجرت از اسرائیل در میان اقشار مختلف ساکنان سرزمینهای اشغالی به شکل بیسابقهای افزایش یافته است.
در این گزارش آمده است که ۱۹ درصد یهودیان حریدی که یکی از مهمترین اقشار تشکیل دهنده جامعه اسرائیل به شمار میروند به فکر مهاجرت افتادهاند و میل مهاجرت در میان سکولارهای اسرائیلی به ۴۰ درصد رسیده است.
نکته حائز اهمیت اینکه در میان ثروتمندان اسرائیلی و افراد با تحصیلات بالا هم شاهد افزایش قابل توجه میل به مهاجرت هستیم.
از جمله مهمترین دلایلی که اسرائیلیها را به سمت مهاجرت سوق داده میتوان به افزایش شدید هزینه زندگی در سرزمینهای اشغالی، چشم انداز مبهم برای فرزندانشان، مشکلات امنیتی و ناکارآمدی حاکمیت در رژیم صهیونیستی اشاره کرد.
