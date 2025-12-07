به گزارش خبرنگار مهر، داود مددی، رئیس انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران، امروز در آئین امضای تفاهمنامه سه جانبه مابین صندوق ضمانت صادرات، سازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و انجمن انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: در تفاهم صورتگرفته مقرر شد برق نیروگاههایی که صندوق ضمانت صادرات مسئولیت تضمین آنها را بر عهده میگیرد، بهصورت هدفمند در اختیار شرکتهای مشخص قرار گیرد و ما نیز متعهد شدیم این موضوع را با همکاری مسئولان مربوطه اجرایی کنیم.
وی با اشاره به شرایط بحرانی کشور گفت: امروز از چند جهت با مشکلات اساسی مواجه هستیم؛ در حوزه آب با کمبود شدید روبهرو هستیم، در بخش گاز محدودیت داریم، محیط زیست با آسیب مواجه است و همه این عوامل به ضرر صنعت کشور تمام میشود.
رئیس انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران افزود: متأسفانه تاکنون قیمت واقعی آب در بهای تمامشده برق محاسبه نشده است. در حالی که تولید برق حرارتی به آب نیاز دارد و هیچگاه هزینه این آب در محاسبات لحاظ نشده است. همچنین نرخ واقعی سوخت نیز در قیمت تمامشده برق محاسبه نمیشود. اگر قیمت واقعی آب و سوخت در نظر گرفته شود، آنگاه مشخص میشود که قیمت برق تجدیدپذیر در مقایسه با برق حرارتی رقم ناچیزی است.
مددی با انتقاد از سیاستهای قیمتی اظهار کرد: انتظار داشتیم امسال نرخ رشد قابل توجهی در حوزه برق تجدیدپذیر اتفاق بیفتد، اما متأسفانه بهدلیل ورود موضوعات جانبی مانند برق «دیجیها» و ورود برق به بورس، قیمتی که میتوانست متعادلکننده توسعه برق تجدیدپذیر باشد، محقق نشد.
وی خطاب به وزیر نیرو و نمایندگان مجلس گفت: از وزیر نیرو و نمایندگان مجلس درخواست میکنم برای عمقبخشیدن به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اقدامات جدی انجام دهند. ظرفیت برق تجدیدپذیر کشور باید به حداقل ۲۰ هزار مگاوات برسد تا از «تابلوی سبز» و جایگاه برق تجدیدپذیر بهدرستی صیانت شود.
جای خالی تجدیدپذیرها در سبد انرژی کشور
پیام باقری، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این مراسم اظهار کرد: برای عبور از مشکلات اقتصادی کشور باید گرهگشایی صورت گیرد و ارکان اقتصاد کشور باید تلاش و اهتمام خود را در این مسیر به کار گیرند. تمام بخشهایی که در زیستبوم اقتصادی فعالیت میکنند، چه در بخش خصوصی، چه در مجلس و چه در دولت، باید همصدا و همگام شوند تا بتوان از مشکلات اقتصادی عبور کرد.
وی افزود: تجربه شخصی من نشان میدهد هرجا این ارکان در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند و بهصورت منسجم و متحد عمل کردهاند، حتماً نتیجه مطلوب حاصل شده است. نمونه این همافزایی را امروز در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر شاهد هستیم که به عنوان یکی از حوزههای مهم اقتصاد کشور، در سیاستهای کلان دولت چهاردهم نیز مورد توجه قرار گرفته است.
باقری با اشاره به نقش صندوق ضمانت صادرات اظهار کرد: و در ابتدا برای من روشن نبود که صندوق ضمانت صادرات چگونه میخواهد در این حوزه مشارکت کند، اما پیوند زدن موضوع توسعه انرژیهای تجدیدپذیر با صادرات برق و ورود صندوق ضمانت صادرات از این منظر، اقدامی بسیار دقیق و موضوعمحور است.
نایبرئیس اتاق ایران با اشاره به آثار زیستمحیطی توسعه انرژیهای پاک گفت: امروز موضوع انرژیهای تجدیدپذیر با توجه به آلودگی هوایی که با آن مواجه هستیم، اهمیت بیشتری پیدا کرده است، چراکه توسعه این بخش میتواند به کاهش آلودگیها کمک کند. در سبد انرژی کشور نیز جای تجدیدپذیرها واقعاً خالی است و حتی ظرفیت فعلی حدود ۳ هزار مگاوات نیز همچنان جای توسعه بیشتری دارد.
