به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان با یادآوری خاطرات سفر خود به این استان در دولت نهم گفت: مردم زنجان شور، شعور، غیرت و مردانگی خاصی دارند که در هیچیک از استانهای دیگر مشابه آن را ندیدهام. این خاطره برای من هیچگاه فراموش شدنی نیست.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ظرفیتهای طبیعی و انسانی استان زنجان افزود: این استان از استعدادها و قابلیتهای فراوانی برخوردار است و مردم آن شایسته خدمت بهتر هستند.
مدیران باید پاسخگوی خواستههای مردم و وظایف الهی و شرعی خود باشند
وی به انتظارات از مدیران اشاره کرد و گفت: مدیران باید پاسخگوی خواستههای مردم و وظایف الهی و شرعی خود باشند. دشمنان با جنگ سخت، اقدامات نرم و عملیات ترکیبی تلاش میکنند ناامیدی و ناکارآمدی را القا کنند، اما این فرصت برای ما ایجاد شده تا پاسخ این تهاجمات را بدهیم.
محسنی اژه ای با بیان اینکه امروز دشمن در حال بهرهبرداری از برخی ناهنجاریهای اجتماعی موجود در کشور ما است، افزود: باید تاکید کنم که هر چقدر میزان این ناهنجاریها بیشتر شود، هزینه ما نیز بالاتر میرود؛ حتماً در قبال برخی از این ناهنجاریها باید کار فرهنگی و رسانهای صورت گیرد و برخی دیگر از آنان نیز مشمول برخوردهای قضایی میشوند؛ اما باید توجه داشت که در همان برخوردهای قضایی نیز باید پیوستهای رسانهای و فرهنگی را لحاظ کنیم.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: باید از هر لحظه عمر و هر کرسی مدیریتی برای خدمت به مردم و تحقق عدالت استفاده کنیم.
محسنی اژهای با تأکید بر اهمیت اتحاد و انسجام ملی، گفت: امروز جهان بسیار پیچیده است و در مقابل هجمهها و دشمنیها، باید با همدلی و انسجام عمل کنیم. نخستین مسئله، ایجاد وحدت است؛ اختلاف نظرها و سلیقهها در میان ما وجود دارد، اما مهم آن است که در مقابل دشمنان اصلی متحد بایستیم.
وی افزود: باور داشتن به خوبی مردم و ظرفیت استانها و اعتماد به کار گروهی جهادی، میتواند بسیاری از مشکلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را حل کند. هر مقداری از توان و ظرفیت نسل جوان و نیروهای جهادی در استانها وجود دارد، باید با هماهنگی و مشارکت آنها، بخش عمدهای از مسائل کشور مدیریت شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت تفویض اختیار و هماهنگی بین دستگاهها، بیان کرد: اختیاراتی که قانون اساسی و مقررات به من واگذار کرده است، قابل تفویض هستند و در این راستا، با همکاری تیمهای استانی میتوان مسائل را با سرعت و دقت بیشتری پیگیری کرد.
محسنی اژهای امنیت را ستون اصلی پیشرفت کشور دانست و گفت: اگر امنیت برقرار نباشد، سرمایهگذاری، اقتصاد و فرهنگ دچار مشکل میشود. بنابراین حفظ امنیت باید همواره اولویت باشد.
فرهنگ نباید محدود به یک حوزه خاص باشد
وی همچنین بر اهمیت مسائل فرهنگی تأکید کرد و افزود: فرهنگ نباید محدود به یک حوزه خاص باشد؛ بلکه در همه شئون زندگی باید جاری و ساری باشد. در امور اقتصادی، امنیتی و اجتماعی، فرهنگ باید همزمان رعایت و تقویت شود.
محسنی اژه ای با اشاره به مسئله حجاب در کشور، گفت: در این زمینه، موضوع عفاف و حجاب از مسائل مهم است که هم از نظر شرعی و قانونی ضروری است و هم دشمنان سعی در سوءاستفاده از آن دارند.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر کار فرهنگی و اطلاعرسانی هدفمند گفت: کار فرهنگی باید با برنامهریزی دقیق، همراه با اقدامات رسانهای و موعظهای انجام شود. همزمان، اقدامات اجرایی و نظارتی نیز باید با هماهنگی کامل صورت گیرد تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
محسنی اژهای مسائل اقتصادی را یکی از اولویتهای اصلی کشور دانست و تأکید کرد: اقتصاد سالم و پویا نه تنها امنیت و فرهنگ را تقویت میکند، بلکه در توسعه کشور نقش کلیدی دارد. مقام معظم رهبری نیز در سالهای اخیر بارها بر اهمیت توجه به اقتصاد و شعار سال تأکید کردهاند.
تولید و اقتصاد، پایه استقلال و امنیت کشور است
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اهمیت تولید و توسعه اقتصادی، گفت: مسئله تولید جایگاه ویژهای دارد. اگر تولید نداشته باشیم، بیکاری، تورم، ناامیدی و وابستگی به دیگر کشورها افزایش مییابد و استقلال ملی به خطر میافتد. بنابراین رسیدگی درست به مسائل اقتصادی و تولیدی، راهبرد اصلی برای حفظ استقلال و امنیت کشور است.
وی افزود: در حوزه کشاورزی، تأمین غذا و کالاهای اساسی اولویت اصلی است. اگر در این زمینه کوتاهی کنیم، کشور در معرض تهدیدهای سیاسی و اقتصادی قرار میگیرد. همچنین در صنعت و خدمات نیز باید اولویتها به درستی مشخص شود تا بتوان با کمترین هزینه، بیشترین بهرهوری را ایجاد کرد.
محسنی اژهای نقش مدیران را در حل مشکلات اقتصادی حیاتی دانست و خاطرنشان کرد: مدیر واقعی کسی است که بتواند راهکارهای عملی و کمهزینه برای مشکلات پیدا کند. به ویژه در شرایط کمآبی و محدودیت منابع، باید از آب و سایر ظرفیتها بهینه استفاده کرد تا کشاورزی و صنعت دچار آسیب نشوند.
وی ادامه داد: مشاوران و نهادهای مختلف باید به حل مسائل اقتصادی کمک کنند و با همکاری و تدبیر، راهکارهای اجرایی و عملیاتی ارائه دهند. حساسیت به موضوع صادرات، مدیریت منابع مالی و کاهش آسیبها در این زمینه اهمیت زیادی دارد.
رئیس قوه قضائیه گفت: مدیران توجه ویژهای به مبحث کشاورزی و امنیت غذایی داشته باشند. چنانچه در این عرصه دچار مشکل شویم استقلال ما نیز به خطر میافتد؛ درست است که خشکسالی در کشور ما وجود دارد اما مدیر آن کسی است که در سختیها و مضایق امور را به پیش ببرد؛ اکنون نیز با وجود خشکسالی مدیران مربوطه باید تدبیر کنند تا ما در زمینه کشاورزی و امنیت غذایی با مشکل مواجه نشویم
محسنی اژهای تأکید کرد: حل مسائل اقتصادی، کشاورزی و صنعتی نه تنها به امنیت و استقلال کشور کمک میکند، بلکه پایه و اساس توسعه فرهنگی و اجتماعی نیز محسوب میشود. همکاری بین مدیران، نهادهای دولتی و گروههای جهادی برای رسیدن به این هدف ضروری است.
نظر شما