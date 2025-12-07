به گزارش خبرنگار مهر، صد و نود و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان امروز برگزار شد،
مجموعهای از لوایح مرتبط با حوزههای مالی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریت شهری به تصویب رسیده است.
تصویب تخفیف ۸۰ درصدی مجموعههای تفریحی شهرداری اصفهان از ۱۷ تا ۲۳ آذرماه همزمان با هفته بزرگداشت مقام زن و مادر از جمله این مصوبات است.
تائید گزارش حسابرس مستقل، بازرس قانونی و صورتهای مالی شرکت اتوبوسرانی شهرداری اصفهان و صورتهای مالی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری از دیگر مصوبات مهم این جلسه بود.
تصویب تأسیس صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت به منظور تنوعبخشی به ابزارهای مالی و افزایش کارآمدی منابع شهردارینیز دیگر مصوبه شورای شهر اصفهان در جلسه علنی امروز بود.
لایحه نامگذاری ۶ کوچه، ۱۵ بنبست و یک پل در نقاط مختلف شهر نیز به تصویب رسید و مقرر شد اسامی جدید پس از طی مراحل اداری ابلاغ و اجرا شود.
در این جلسه دو توافقنامه ملکی مربوط به منطقه ۳، شامل محدوده میدان امام علی (ع) و طرح جلوخان مسجد جامع اصفهان، به تصویب اعضا رسید تا روند اجرای طرحهای عمرانی این بخش تسهیل شود.
نظر شما