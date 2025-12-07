نسخه ویژه ناشنوایان «صددام» عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، نسخه با زیرنویس فارسی فیلم سینمایی «صددام» ویژه ناشنوایان به اکران آنلاین فیلم نت اضافه شد.

فیلم سینمایی «صددام» به کارگردانی پدرام پورامیری، از سه شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۲۰ در سینما آنلاین فیلم نت عرضه شده است.

در خلاصه فیلم «صددام» آمده است: «صددام» داستان مردی است که به دلیل شباهتش با صدام حسین، به عنوان بدل او انتخاب می‌شود تا عملیاتی را در تهران اجرا کند.

رضا عطاران در نقش صلاح شریف بدل صدام، پریناز ایزدیار در نقش ثریا سرور، آزاده صمدی در نقش حلیمه رسن، عباس جمشیدی فر در نقش خشایار، امیراحمد قزوینی، سیاوش چراغی پور بازیگران این کمدی هستند.

عوامل فیلم عبارتند از کارگردان: پدرام پورامیری، تهیه کننده: مجتبی رشوند، نویسندگان: پدرام پورامیری و رضا فخار، موسیقی: سروش انتظامی، فیلمبرداری: حسن لشگری، تدوین: اسماعیل علیزاده، مدیر فیلمبرداری: حسن لشگری، مدیر تولید: مینا سنگ سفید، مدیر برنامه‌ریزی: بهنام راهنمایی، طراح لباس: پگاه سعیدی، طراح گریم: عباس عباسی، صدابردار: سعید زند، تدوین: اسماعیل علیزاده، طراحی و ترکیب صدا: علیرضا علویان و عکاس: مریم تخت کشیان.

بلیت سینما آنلاین ۱۳۰ هزار تومان است و برای تهیه بلیت نیاز به خرید اشتراک فیلم نت نیست.