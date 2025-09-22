  1. هنر
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۱۷

اکران آنلاین «اتاقک گلی» از اول مهر؛ عاشقانه‌ای که در دل جنگ شکل گرفت

فیلم سینمایی «اتاقک گلی» از روز سه‌شنبه اول مهر ساعت ۲۰ در شبکه نمایش خانگی عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، فیلم سینمایی «اتاقک گلی» به کارگردانی محمد عسگری و تهیه‌کنندگی داود صبوری از سه‌شنبه اول مهر ۱۴۰۴ ساعت ۲۰ در سینما آنلاین فیلم نت عرضه می‌شود.

این فیلم محصول سال ۱۴۰۱ در ژانر جنگی درام است و ۸۸ دقیقه زمان دارد. داستان «اتاقک گلی» در مرداد ۱۳۶۷ روایت می‌شود؛ جایی که در دل جنگ، عشقی شکل می‌گیرد و سرنوشت شخصیت‌ها را به چالش می‌کشد.

در این اثر هنرمندانی چون تورج الوند، آناهیتا افشار، تینو صالحی، فریدون حامدی، هادی شیخ‌الاسلامی، سعید دشتی، سعید زارعی و داود بخشی ایفای نقش کرده‌اند.

عوامل فیلم عبارتند از مشاور کارگردان: مجید مجیدی، مشاور تهیه‌کننده: جمال شورجه، مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، مشاور تهیه‌کننده و مدیر برنامه‌ریزی: علیرضا سبزواری، تدوین: میثم مولایی، طراح صحنه: محسن خدابخشی، طراح چهره‌پردازی: شهرام خلج، صدابرداران: بهمن اردلان، مهدی فیض‌مندیان، طراحی و ترکیب صدا: بهمن اردلان، موسیقی: حبیب خزایی‌فر، طراح جلوه‌های بصری: حسن نجفی، دستیار اول کارگردان: علیرضا ناصربخت، مدیر رسانه‌ای: علی بیاتی، مدیران تولید: علی صبوری‌راد، میثم فلاح، طراح جلوه‌های ویژه میدانی: محسن امیر روزبهانی، مجید حیدری، مدیر تولید نظامی: عباس مقدسی، احمد معمارپور، طراح لباس: فاطمه صفری، منشی صحنه: فرحناز خسروآبادی، مدیر تدارکات: رضا گلی، عکاس: نادر فوقانی، طراح لوگوتایپ: راهله لطفی.

بلیت بخش سینما آنلاین ۱۰۰ هزار تومان است و نیاز به خرید اشتراک نیست.

عطیه موذن

