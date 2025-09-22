به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، فیلم سینمایی «اتاقک گلی» به کارگردانی محمد عسگری و تهیهکنندگی داود صبوری از سهشنبه اول مهر ۱۴۰۴ ساعت ۲۰ در سینما آنلاین فیلم نت عرضه میشود.
این فیلم محصول سال ۱۴۰۱ در ژانر جنگی درام است و ۸۸ دقیقه زمان دارد. داستان «اتاقک گلی» در مرداد ۱۳۶۷ روایت میشود؛ جایی که در دل جنگ، عشقی شکل میگیرد و سرنوشت شخصیتها را به چالش میکشد.
در این اثر هنرمندانی چون تورج الوند، آناهیتا افشار، تینو صالحی، فریدون حامدی، هادی شیخالاسلامی، سعید دشتی، سعید زارعی و داود بخشی ایفای نقش کردهاند.
عوامل فیلم عبارتند از مشاور کارگردان: مجید مجیدی، مشاور تهیهکننده: جمال شورجه، مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، مشاور تهیهکننده و مدیر برنامهریزی: علیرضا سبزواری، تدوین: میثم مولایی، طراح صحنه: محسن خدابخشی، طراح چهرهپردازی: شهرام خلج، صدابرداران: بهمن اردلان، مهدی فیضمندیان، طراحی و ترکیب صدا: بهمن اردلان، موسیقی: حبیب خزاییفر، طراح جلوههای بصری: حسن نجفی، دستیار اول کارگردان: علیرضا ناصربخت، مدیر رسانهای: علی بیاتی، مدیران تولید: علی صبوریراد، میثم فلاح، طراح جلوههای ویژه میدانی: محسن امیر روزبهانی، مجید حیدری، مدیر تولید نظامی: عباس مقدسی، احمد معمارپور، طراح لباس: فاطمه صفری، منشی صحنه: فرحناز خسروآبادی، مدیر تدارکات: رضا گلی، عکاس: نادر فوقانی، طراح لوگوتایپ: راهله لطفی.
بلیت بخش سینما آنلاین ۱۰۰ هزار تومان است و نیاز به خرید اشتراک نیست.
نظر شما