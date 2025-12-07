امسال ۳۱ استر هیزم جنگلی در میاندرود کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن دانافر بعدازظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها، مراتع و همچنین پیشگیری از وقوع جرم، ضمن بازدید میدانی مسئولان قضائی و اجرایی از عرصه‌های جنگلی منطقه میاندورود، طی صدور دستور قضائی به ضابطان خاص دادگستری نسبت به تشدید تدابیر حفاظتی از جمله برگزاری تور ایست و بازرسی مشترک یگان جنگل بانی و پاسگاه انتظامی، حضور مستمر قرق بانان در عرصه جنگل و ساماندهی و نظارت بر خریداران چوب آلات اقدام شد.

دادستان میاندورود در تشریح اقدامات دادستانی در برخورد با قاچاقچیان چوب آلات جنگلی افزود: با تدابیر و اقدامات انجام شده در ۶ ماهه اخیر ضمن برخورد با قاچاقچیان چوب آلات جنگلی، مجموعاً ۳۱ استر هیزم جنگلی، ۱۰۶ مترمکعب کاتین و گرده بی نه، حدود ۶ استر هیزم تاغ، ۴۰۰ شاخه چلم و و بیش از ۵۰۰ کیلوگرم خزه جنگلی کشف شده و متهمان تحت پیگرد قضائی قرار گرفتند.

دانافر با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی دستگاه قضائی، حفظ اموال و انفال عمومی است، خاطر نشان کرد: قطع گسترده درختان جنگلی و قاچاق آنها به عنوان قاچاق سازمان یافته محسوب شده و با هر گونه تعرض و دست درازی به منابع طبیعی و جنگل توسط افرادی که به هر بهانه‌ای به دنبال قطع، غارت و کسب درآمد غیرقانونی هستند، بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.