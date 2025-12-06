توقیف ۳ خودروی حامل چوب و هیزم جنگلی قاچاق در شرق مازندران

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تشدید اقدامات حفاظتی و مقابله با قاچاق فرآورده‌های چوبی، مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی با همکاری نیروهای انتظامی طی چند عملیات جداگانه موفق به شناسایی و توقیف چندین خودروی حامل محمولات غیرمجاز شدند.

وی افزود: در نخستین عملیات، مأموران سرجنگلبانی و یگان حفاظت در حوزه استحفاظی منطقه ازدارک روستای جامخانه از توابع میاندورود، یک دستگاه خودروی نیسان حامل چوب جنگلی قاچاق از گونه‌های مختلف را شناسایی و توقیف کردند.

به گفته باقری، محموله و خودرو برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران–ساری ادامه داد: در عملیاتی دیگر و با اجرای طرح تور ایست و بازرسی در حوزه استحفاظی شهرستان گلوگاه، یک دستگاه پژو ۴۰۵ حامل محمولات فرعی جنگلی شامل «همیشک چِلم» متوقف شد و مطابق دستور مقام قضائی، متهم به اداره منابع طبیعی معرفی و خودروی توقیفی به پارکینگ انتظامی منتقل و محمولات به نفع دولت ضبط شد.

باقری همچنین از توقیف یک خودروی نیسان حامل یک استر هیزم جنگلی در شهرستان بهشهر خبر داد و گفت: این محموله در جریان بازدید مأموران یگان حفاظت از کارخانه سلولزی آرین شیمی شناسایی و پس از بررسی‌های لازم، خودرو متوقف و محموله ضبط شد.

وی با تأکید بر اینکه حفاظت از عرصه‌های جنگلی نیازمند همکاری مردم و دستگاه‌های مختلف است، تصریح کرد: یگان حفاظت منابع طبیعی با قدرت و در چارچوب قانون با هرگونه تخلف و قاچاق چوب برخورد خواهد کرد.