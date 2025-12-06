  1. استانها
  2. مازندران
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۸:۱۳

توقیف ۳ خودروی حامل چوب و هیزم جنگلی قاچاق در شرق مازندران

توقیف ۳ خودروی حامل چوب و هیزم جنگلی قاچاق در شرق مازندران

ساری - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری از توقیف سه دستگاه خودرو حامل محمولات چوبی و فرعی جنگلی در شهرستان‌های میاندورود، گلوگاه و بهشهر خبر داد.

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تشدید اقدامات حفاظتی و مقابله با قاچاق فرآورده‌های چوبی، مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی با همکاری نیروهای انتظامی طی چند عملیات جداگانه موفق به شناسایی و توقیف چندین خودروی حامل محمولات غیرمجاز شدند.

وی افزود: در نخستین عملیات، مأموران سرجنگلبانی و یگان حفاظت در حوزه استحفاظی منطقه ازدارک روستای جامخانه از توابع میاندورود، یک دستگاه خودروی نیسان حامل چوب جنگلی قاچاق از گونه‌های مختلف را شناسایی و توقیف کردند.

به گفته باقری، محموله و خودرو برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران–ساری ادامه داد: در عملیاتی دیگر و با اجرای طرح تور ایست و بازرسی در حوزه استحفاظی شهرستان گلوگاه، یک دستگاه پژو ۴۰۵ حامل محمولات فرعی جنگلی شامل «همیشک چِلم» متوقف شد و مطابق دستور مقام قضائی، متهم به اداره منابع طبیعی معرفی و خودروی توقیفی به پارکینگ انتظامی منتقل و محمولات به نفع دولت ضبط شد.

باقری همچنین از توقیف یک خودروی نیسان حامل یک استر هیزم جنگلی در شهرستان بهشهر خبر داد و گفت: این محموله در جریان بازدید مأموران یگان حفاظت از کارخانه سلولزی آرین شیمی شناسایی و پس از بررسی‌های لازم، خودرو متوقف و محموله ضبط شد.

وی با تأکید بر اینکه حفاظت از عرصه‌های جنگلی نیازمند همکاری مردم و دستگاه‌های مختلف است، تصریح کرد: یگان حفاظت منابع طبیعی با قدرت و در چارچوب قانون با هرگونه تخلف و قاچاق چوب برخورد خواهد کرد.

کد خبر 6679109

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      5 0
      پاسخ
      چوبهای به دست آمده شاخه هستن در صورتی که تنه درخت یا برش زدن باشند مقصر در غیر این صورت چه ایرادی داره با جمع آوری خورده چوب درخت روزی خود را بدست اوردن
      • IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
        0 0
        آفرین به شما؟؟ دیگه مگه جنگلی هم مونده؟ قبلاً اصلا اجازه چرا به گوسفند هم نمی‌دادند باید همون کامیون رو هم ظبط و توقیف و بفروش برسانند به نفع جنگل تا دیگه کسی تکرار نکنه. اینها هیچ وقت سیر نمیشند مافیای چوب تمام جنگلها رو از بین می‌برند. پوشش جنگلی نصف شده

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها