به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی ظهر یکشنبه در آئین اختتامیه چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن در بخش معارف قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه که در سالن همایش‌های حرم امامزاده سیدعلی (ع) برگزار شد، با تبریک سالروز میلاد حضرت زهرا (س) به تحلیل رخدادهای اخیر جبهه مقاومت پرداخت و آنها را در امتداد نشانه‌های قرآنی ارزیابی کرد.



خاموشی با اشاره به شکست‌های اخیر رژیم صهیونیستی و حمایت‌کنندگان آن گفت: تحولات اخیر نشان داد قدرت‌های هسته‌ای نتوانستند در نبردهای منطقه‌ای مسیر جمهوری اسلامی را سد کنند و دنیا امروز اعتراف می‌کند که صهیونیست‌ها و آمریکا در مواجهه با ایران عقب‌نشینی کردند و این عقب‌نشینی برای ملت ما کاملاً قابل مشاهده بود.



وی در ادامه، رخدادهای اخیر را مصداقی از پیش‌بینی‌های سوره حشر دانست و افزود: قرآن کریم ماجرای بنی‌نضیر و وعده‌های منافقان آن دوران را به‌عنوان نمونه تاریخی بیان می‌کند، همان وعده‌هایی که امروزه از سوی منافقین و جریان‌های سلطنت‌طلب نسبت به رژیم صهیونیستی تکرار شد و آنان را به رویارویی با ملت ایران ترغیب کردند؛ اما قرآن تصریح دارد که این وعده‌ها بر پایه دروغ و نفاق است و سرانجامی ندارد.



خاموشی با اشاره به آیه‌های ابتدایی سوره حشر بیان کرد دشمنان جامعه ایمانی، علی‌رغم ادعاهایشان، در باطن هراس عمیقی از مؤمنان دارند.



وی گفت: باید دید چرا امروز صهیونیست‌ها و حتی مقامات سابق آمریکا بارها نام شهدای مقاومت را در سخنرانی‌های خود تکرار می‌کنند؟ این یادآوری‌های مداوم نشانه‌ای از عمق ترس و تأثیرگذاری جبهه مقاومت است.



رئیس سازمان اوقاف با اشاره به موضوع تقوای اجتماعی و آیه ۱۸ سوره حشر توضیح داد: خطاب آیه، تکلیف افراد مؤمن را مشخص می‌کند و بر ضرورت برنامه‌ریزی، مراقبت اجتماعی و حرکت در مسیر ترسیم‌شده از سوی رهبری تأکید دارد.



وی افزود: بیانیه گام دوم انقلاب، تبیین همین هدایت قرآنی برای جامعه امروز است.



خاموشی با اشاره به مقاومت یمن در برابر آمریکا گفت: اگر فرهنگ قرآن در جوامع اسلامی زنده نبود، امروز یمنی‌ها این‌گونه در برابر قدرت‌های جهانی نمی‌ایستادند و دفاع از مظلومان را تکلیف دینی خود نمی‌دانستند و ریشه تمام این ایستادگی‌ها در ادبیات قرآنی است.



نماینده ولی‌فقیه در سازمان اوقاف در پایان با اشاره به پیشنهادهای هیئت داوران مسابقات، بر توسعه بخش‌های گوناگون این رقابت‌ها تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای افزودن شاخه‌های جدید در دستور کار قرار خواهد گرفت.



وی ابراز امیدواری کرد: گسترش فعالیت‌های قرآنی در کشور مقدمه‌ای برای آمادگی جامعه جهت تحقق وعده ظهور باشد.