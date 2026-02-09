اتکای کامل پالایشگاه سوم پارس جنوبی به تجهیزات ساخت داخل

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، محمد شفیع موذنی مدیر پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به تولید پایدار محصولات مختلف این پالایشگاه و بیش از تعهدات تعیین‌شده از ابتدای سال تاکنون بیان کرد: تولید گاز صادراتی ۲.۹۵ درصد، میعانات گازی ۲.۰۱ درصد و بوتان ۲ درصد بیش از برنامه‌های مصوب به ثبت رسیده است.

وی افزود: این پالایشگاه با اتکا به برنامه‌ریزی دقیق، اقدام‌های فنی و تلاش شبانه‌روزی کارکنان، هم‌اکنون با ظرفیت ۷ درصد بیش از طراحی اولیه تولید دارد که بیان‌کننده بلوغ عملیاتی و توان فنی مجموعه است.

مدیر پالایشگاه سوم پارس جنوبی با اعلام دستاوردهای تعمیراتی این پالایشگاه ادامه داد: عملیات تعمیر و بازسازی دودکش کوره زباله‌سوز واحد بازیافت گوگرد با موفقیت کامل انجام شد و همزمان با اجرای اقدام‌های فنی مؤثر، مشعل‌سوزی گاز اسیدی به صفر رسید که نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های محیط زیستی پالایشگاه داشته است.

موذنی به ثبت رکورد در حوزه تعمیرات اشاره و تصریح کرد: انجام موفق تعمیرات ۴۸ هزار ساعته کمپرسورهای ارسال گاز در پالایشگاه سوم، به‌عنوان یک دستاورد شاخص با تکیه بر دانش فنی متخصصان داخلی و بدون وقفه در تولید انجام شد؛ اجرای این تعمیرات اساسی در شرایط بحرانی و محدودیت‌های ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نشان‌دهنده آمادگی، تعهد و توان بالای نیروی انسانی پالایشگاه سوم در صیانت از تولید پایدار گاز کشور است.

وی استفاده ۱۰۰ درصدی از کالاها و تجهیزات ساخت داخل در پروژه‌های تعمیراتی و عملیاتی را گامی مؤثر در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از توان داخلی دانست و گفت: این مسیر با جدیت در پالایشگاه سوم ادامه می‌یابد.