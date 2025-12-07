  1. استانها
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۲

رویکردهای کلان عملیات «زندگی با آیه‌ها» در استان سمنان تشریح شد

سمنان- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با تشریح اهمیت راهبردی عملیات «زندگی با آیه‌ها»، این طرح را مأموریت محوری سازمان در سال جاری دانست و بر لزوم برنامه‌ریزی منسجم تاکید کرد.

حجت‌الاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح اهمیت راهبردی عملیات «زندگی با آیه‌ها»، این طرح را مأموریت محوری سازمان تبلیغات اسلامی در سال جاری دانست و بر لزوم برنامه‌ریزی منسجم و مرحله‌ای از ماه‌های رجب و شعبان تا نقطۀ اوج فعالیت‌ها در ماه مبارک رمضان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه عملیات «زندگی با آیه‌ها» از مسیرهای اصلی تحقق راهبردهای فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی است، گفت: این طرح، نقشه راه ما در فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی، ارتقای سواد قرآنی جامعه و شبکه‌سازی فرهنگی در سطح استان است و باید با نگاه فرابخشی پیش برده شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به اجرای این عملیات طی دو سال اخیر در سطح استان، تأکید کرد: اکنون زمان آن است که با تکیه بر تجربیات گذشته، کیفیت اجرای طرح را ارتقا دهیم و در سال جاری یک جهش محسوس در سطح استان رقم بزنیم.

قنبری، ماه مبارک رمضان را نقطه اوج اجرای عملیات دانست و افزود: ماه‌های رجب و شعبان، دوره آمادگی ما برای ورود پرقدرت به ماه رمضان است. در این دو ماه باید طراحی‌ها، هماهنگی‌ها و بسیج ظرفیت‌ها صورت گیرد تا بتوانیم نقش‌آفرینی مؤثر و گسترده‌ای در رمضان داشته باشیم.

وی همچنین تشکیل ستادهای شهرستانی را گامی ضروری برای تحقق انسجام عملیاتی دانست و تأکید کرد: ساختارهای اجرایی باید از ابتدای سال فعال شوند تا روند برنامه‌ریزی و اجرا با دقت و سرعت لازم پیش برود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت همکاری واحدهای مختلف سازمان، مجموعه‌های مردمی، هیئات مذهبی، مؤسسات قرآنی و آموزش‌وپرورش استان تأکید کرد و گفت: موفقیت عملیات زندگی با آیه‌ها در گرو تعامل سازنده و همگرایی تمام ظرفیت‌های فرهنگی و تربیتی استان است.

قنبری با بیان اینکه این عملیات باید به بستری برای ارتقای کیفیت برنامه‌ها و افزایش مشارکت مردمی تبدیل شود، افزود: یکی از اهداف ما این است که اجرای برنامه‌ها در چارچوب استانداردهای روشن و قابل پایش پیش برود و خروجی‌های قابل‌اعتنا برای جامعه فراهم آورد.

وی ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی ادارات شهرستانی و همراهی فعالان فرهنگی، سال جاری به سالی اثرگذار در اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» تبدیل شود و استان سمنان بتواند در این عرصه نقشی پیشرو و الهام‌بخش ایفا کند.

