حجت‌الاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح اهمیت راهبردی عملیات «زندگی با آیه‌ها»، این طرح را مأموریت محوری سازمان تبلیغات اسلامی در سال جاری دانست و بر لزوم برنامه‌ریزی منسجم و مرحله‌ای از ماه‌های رجب و شعبان تا نقطۀ اوج فعالیت‌ها در ماه مبارک رمضان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه عملیات «زندگی با آیه‌ها» از مسیرهای اصلی تحقق راهبردهای فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی است، گفت: این طرح، نقشه راه ما در فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی، ارتقای سواد قرآنی جامعه و شبکه‌سازی فرهنگی در سطح استان است و باید با نگاه فرابخشی پیش برده شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به اجرای این عملیات طی دو سال اخیر در سطح استان، تأکید کرد: اکنون زمان آن است که با تکیه بر تجربیات گذشته، کیفیت اجرای طرح را ارتقا دهیم و در سال جاری یک جهش محسوس در سطح استان رقم بزنیم.

قنبری، ماه مبارک رمضان را نقطه اوج اجرای عملیات دانست و افزود: ماه‌های رجب و شعبان، دوره آمادگی ما برای ورود پرقدرت به ماه رمضان است. در این دو ماه باید طراحی‌ها، هماهنگی‌ها و بسیج ظرفیت‌ها صورت گیرد تا بتوانیم نقش‌آفرینی مؤثر و گسترده‌ای در رمضان داشته باشیم.

وی همچنین تشکیل ستادهای شهرستانی را گامی ضروری برای تحقق انسجام عملیاتی دانست و تأکید کرد: ساختارهای اجرایی باید از ابتدای سال فعال شوند تا روند برنامه‌ریزی و اجرا با دقت و سرعت لازم پیش برود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت همکاری واحدهای مختلف سازمان، مجموعه‌های مردمی، هیئات مذهبی، مؤسسات قرآنی و آموزش‌وپرورش استان تأکید کرد و گفت: موفقیت عملیات زندگی با آیه‌ها در گرو تعامل سازنده و همگرایی تمام ظرفیت‌های فرهنگی و تربیتی استان است.

قنبری با بیان اینکه این عملیات باید به بستری برای ارتقای کیفیت برنامه‌ها و افزایش مشارکت مردمی تبدیل شود، افزود: یکی از اهداف ما این است که اجرای برنامه‌ها در چارچوب استانداردهای روشن و قابل پایش پیش برود و خروجی‌های قابل‌اعتنا برای جامعه فراهم آورد.

وی ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی ادارات شهرستانی و همراهی فعالان فرهنگی، سال جاری به سالی اثرگذار در اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» تبدیل شود و استان سمنان بتواند در این عرصه نقشی پیشرو و الهام‌بخش ایفا کند.