جهانبخش: ۱۷۰ کیلو تریاک در شاهین دژ کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش در این زمینه اظهار کرد: در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و مبارزه با سوداگران مرگ، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی شهرستان شاهین دژ سه نفر از قاچاقچیان حرفهای که مواد مخدر را از استانهای جنوبی کشور تهیه و قصد جابجایی و انتقال آن به استانهای همجوار را داشتند شناسایی کردند.
وی افزود: با انجام کارهای فنی و انجام مراقبتهای ویژه، خودروی خاور حامل مواد مخدر در محور شاهین دژ به بوکان شناسایی و توقیف شد.
سردار جهانبخش فرمانده انتظامی آذربایجان غربی عنوان کرد: در بازرسی از خودروی خاور ۱۷۰ کیلو مواد مخدر از نوع تریاک که به صورت ماهرانه جاساز شده بود کشف و در این مأموریت سه نفر قاچاقچی حرفهای دستگیر و دو دستگاه خودرو خاور و پژو ۴۰۵ توقیف شدند.
