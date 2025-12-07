  1. استانها
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۴

جهانبخش: ۱۷۰ کیلو تریاک در شاهین دژ کشف شد

ارومیه- فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از کشف ۱۷۰ کیلو تریاک در شاهین دژ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش در این زمینه اظهار کرد: در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و مبارزه با سوداگران مرگ، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی شهرستان شاهین دژ سه نفر از قاچاقچیان حرفه‌ای که مواد مخدر را از استان‌های جنوبی کشور تهیه و قصد جابجایی و انتقال آن به استان‌های همجوار را داشتند شناسایی کردند.

وی افزود: با انجام کارهای فنی و انجام مراقبت‌های ویژه، خودروی خاور حامل مواد مخدر در محور شاهین دژ به بوکان شناسایی و توقیف شد.

سردار جهانبخش فرمانده انتظامی آذربایجان غربی عنوان کرد: در بازرسی از خودروی خاور ۱۷۰ کیلو مواد مخدر از نوع تریاک که به صورت ماهرانه جاساز شده بود کشف و در این مأموریت سه نفر قاچاقچی حرفه‌ای دستگیر و دو دستگاه خودرو خاور و پژو ۴۰۵ توقیف شدند.

