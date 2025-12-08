به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی لقایی، جانشین فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا گفت: در پی اجرای طرح‌های کنترلی و ارتقا امنیت در خطوط حمل و نقل ریلی، مأموران پلیس راه آهن تهران به واسطه شیوه‌های پلیسی و اشراف میدانی، به یکی از مسافران مشکوک و پس از بازرسی و بررسی دقیق از وسایل همراه وی، مقدار ۱۱ کیلو و ۶۷۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک، که به طرز ماهرانه‌ای در بطری پلاستیکی داخل چمدان جاساز شده بود، کشف و ضبط و در این رابطه یک متهم دستگیر و به همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

جانشین فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا با تأکید بر استمرار اقدامات کنترلی و همچنین برخورد قاطع پلیس با سوداگران مرگ در ایستگاه‌های راه‌آهن سراسر کشور، خاطرنشان کرد: پلیس با اشرافیت کامل اطلاعاتی و تعامل با دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، اجازه نخواهد داد، سوداگران مرگ از بستر حمل و نقل ریلی برای فعالیت‌های مجرمانه خود استفاده کنند و همچنین از مردم شریف ایران می‌خواهم هر گونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس راه‌آهن در سراسر کشور اطلاع رسانی کنند.