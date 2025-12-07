به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حبیب الله غفوری بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه، با اشاره به اهمیت فعالیتهای این مجموعه، اظهار داشت: کار کانون کاری جذاب، گیرا و اثرگذار است و از آنجا که مخاطب آن کودکان و نوجوانان هستند، عمق اثرگذاری این فعالیتها بسیار بیشتر از سایر حوزهها است؛ همه ما خاطرات کودکی و نوجوانیمان را فراموش نمیکنیم و همین مسئله نشان میدهد که اقدامات شما بهصورت ماندگار در ذهن نسلهای آینده ثبت خواهد شد.
وی با بیان تجربههای شخصی خود از دوران تحصیل افزود: نسلهای گذشته هیچگاه معلم و مربی خود را فراموش نمیکنند؛ من هنوز چهره، اخلاق و رفتار اولین معلمم را به وضوح به یاد دارم. در روایات دینی نیز آمده است که یادگیری در کودکی مانند نقش بر سنگ است و آموزش دادن به این نسل، اثری همیشگی و ماندگار دارد.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه تصریح کرد: فعالیتهای کانون پرورش فکری به دلیل مخاطب خاص خود، آثار عمیق تربیتی بر جای میگذارد و هرچه این فعالیتها در راستای تقویت ارزشهای دینی، اخلاقی و انسانی باشد، نتایج آن در زندگی آینده فرزندان جامعه ملموستر خواهد شد؛ حتی آموزش نحوه صحیح گفتوگو و تعامل کودکان و نوجوانان با پدر و مادر و بزرگترها، کاری بسیار ارزشمند و اثرگذار محسوب میشود.
امامجمعه کرمانشاه با اشاره به تجربه مدیریتی خود در تهران، خاطرنشان کرد: در طرح «امین» روحانیون به مدارس معرفی شدند و در ابتدا برخی خانوادهها نگرانی و مخالفت داشتند، اما پس از مدتی همان خانوادهها خواستار ادامه حضور مربیان شدند، چرا که آثار اخلاقی و تربیتی آن را بهروشنی در رفتار فرزندانشان مشاهده کردند و دانشآموزان احترام به پدر و مادر را بهصورت عملی آموخته بودند.
وی با تأکید بر نقش تعیینکننده مربیان در سرنوشت انسانها، گفت: یک نصیحت یا توصیه مربی میتواند مسیر زندگی یک انسان را تغییر دهد؛ گاهی یک جمله ماندگار، همچون توصیه معروف مادر شهید چمران که فرمود «هیچگاه خدا را فراموش نکن»، میتواند سرنوشت انسان را بهطور کامل دگرگون سازد.
حجتالاسلاموالمسلمین غفوری ادامه داد: آنچه در پیشگاه خدا باقی میماند، همین تربیت و آموزش ارزشها است، نه خوراک و پوشاک و ظواهر زندگی؛ امیرالمؤمنین علیهالسلام میفرمایند کسی که یک حرف به من بیاموزد، مرا بنده خود کرده است و این نشان میدهد که اثر معنوی تربیت قابل مقایسه با امور مادی نیست.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه با اشاره به ویژگیهای دوران کودکی بیان کرد: فطرت کودکان پاک و آماده پذیرش حقیقت است و هنوز آلودگیهای گناه در آن شکل نگرفته، به همین دلیل حقایق را زودتر میپذیرند و اثرگذاری تربیتی در این سنین بسیار عمیقتر است؛ امروز بهترین سرمایه عالم هستی یعنی ذهن آماده و تربیتپذیر کودکان در اختیار مربیان کانون قرار دارد.
وی اظهار داشت: کودکان و نوجوانان در آینده، زمانی که صاحب جایگاه و شخصیت اجتماعی میشوند، هرگز آموزشها و تربیتی را که از مربیان کانون دریافت کردهاند فراموش نخواهند کرد و همواره خود را مدیون آن میدانند.
امامجمعه کرمانشاه با تأکید بر زودگذر بودن جایگاههای دنیوی، گفت: مسئولیتها میآیند و میروند، اما آنچه نزد خدا باقی میماند عمل صالح و تربیت نسل مؤمن و اخلاقمدار است؛ امور معنوی با هیچ معیار مادی قابل ارزشگذاری نیست و هیچ ثروتی نمیتواند با تربیت یک انسان مقایسه شود.
حجتالاسلاموالمسلمین غفوری در پایان خاطرنشان کرد: زندگی فرصتی کوتاه برای جمعآوری سرمایههای معنوی است و باید بیشترین بهره را برای جلب رضایت خداوند از آن برد؛ رضایت خدا است که برای انسان در دنیا و آخرت ماندگار خواهد بود. وی ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه، از این مجموعه بهعنوان نهادی فعال، اثرگذار و موفق یاد کرد و ابراز امیدواری نمود که این فعالیتها در سطح کشور بهعنوان الگو معرفی شود و توفیقات آن روزبهروز افزایش یابد.
