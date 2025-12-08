به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه فیلم سلام حوزه هنری گیلان وابسته به مرکز فیلم جوان سازمان سینمایی سوره، فراخوان جدید خود را برای جذب هنرجو و کارآموز در رشتههای مختلف هنرهای سینمایی منتشر کرد.
این فراخوان با هدف شناسایی استعدادهای نوظهور و تربیت نیروهای خلاق برای ورود به عرصه حرفهای سینما اعلام شده است.
بر اساس این گزارش، دورههای آموزشی از زمستان ۱۴۰۴ تا تابستان ۱۴۰۵ برگزار میشود و سرفصلهای آن شامل کارگردانی، فیلمنامهنویسی، انیمیشن، مدیریت تولید، فیلمبرداری، تدوین و طراحی صحنه است.
این دورهها با رویکرد مهارت محور و زیر نظر جمعی از اساتید شناخته شده سینما از جمله بابک خواجهپاشا، هادی مقدم دوست، محمدرضا خردمندان و رضا محبی برگزار خواهد شد.
شرکتکنندگان پس از گذراندن مراحل آموزشی، امکان حضور در پروژههای تولیدی و بهرهمندی از بورسیههای تخصصی را خواهند داشت که زمینه ورود آنان به فضای حرفهای سینما را فراهم میکند.
روابط عمومی باشگاه فیلم سلام با تأکید بر محدود بودن ظرفیت پذیرش، از علاقهمندان خواست برای ثبتنام یا کسب اطلاعات بیشتر تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ از طریق پیامرسانهای واتساپ و ایتا با شماره ۰۹۲۲۹۳۰۵۳۶۳ یا از طریق دایرکت صفحه رسمی باشگاه در اینستاگرام به نشانی @salamfilmschool اقدام کنند.
