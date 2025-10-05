  1. استانها
برگزاری دوره تخصصی آموزش «فیلم‌سازی تعاملی مستند» در قم

قم- مدیر انجمن سینمای جوانان استان قم از آغاز ثبت‌نام دوره تخصصی آموزش فیلم‌سازی تعاملی مستند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمیدرضا منتظری در گفتگو با جمعی از خبرنگاران با اشاره به انتشار فراخوان ثبت‌نام دوره فشرده آموزش فیلم‌سازی تعاملی مستند، اظهار کرد: انجمن سینمای جوانان ایران به عنوان متولی اصلی حوزه آموزش سینمای پایه در کشور و با هدف کشف استعدادهای جوان و خلاق در حوزه تولید محصولات سینمایی در قالب فیلم‌ مستند، دوره تخصصی آموزش فیلم‌سازی تعاملی مستند را با رویکرد آموزش به شکل عملی و کارگاهی برگزار می‌کند.

وی با بیان اینکه دوره فیلم‌سازی تعاملی مستند برای اولین بار در استان قم فراخوان می‌شود، بیان کرد: در این دوره آموزشی، مباحث تخصصی «پژوهش و فیلم‌نامه‌ مستند»، «گونه‌شناسی و تحلیل مستند»، «کارگردانی حرفه‌ای مستند»، «فیلم‌برداری»، «تدوین»، «صدابرداری» به صورت فشرده و طی سه ماه به هنرجویان ارائه خواهد شد و پس از آن، هنرجویان با حمایت استاد راهنمای دوره قادر خواهند بود اولین فیلم‌ مستند خود را تولید کنند.

منتظری ادامه داد: انتظار می‌رود هنرجویان دوره فیلم‌سازی تعاملی مستند با اتمام این دوره، مهارت‌های مختلف و مقدماتی سینمایی در مراحل «پیش‌تولید»، «تولید» و «پس‌تولید» را به صورت عملی و کارگاهی فرا بگیرند و در صورت موفقیت در آزمون پایانی، با پشتکار و تلاش خود قادر خواهند بود، در مشاغل مختلف فیلم‌سازی نیمه‌حرفه‌ای و حرفه‌ای در سینمای مستند و همچنین برنامه‌سازی تلویزیونی و… به بازار کار حرفه‌ای سینما و رسانه وارد شوند.

منتظری در ادامه در خصوص استادان و جزئیات آموزشی این دوره، اظهار داشت: دوره آموزش فیلم‌سازی تعاملی مستند به صورت عملی و توسط جمعی از مربیان و مدرسان سینما به مدت ۱۲۰ ساعت حضوری و ۴۰ ساعت نشست فرهنگی و کارگاه انتقال تجربه برگزار خواهد شد و در این دوره «سیدمحمدصادق جعفری» مستندساز و عضو انجمن کارگردانان مستند خانه سینمای ایران به عنوان استاد اصلی دوره و همچنین «حسین زارع‌زاده» مدیر شبکه مستند سیما به عنوان استاد همراه در زمینه «گونه‌شناسی، روایت‌شناسی و تحلیل فیلم مستند» تدریس خواهند داشت. همچنین آقایان «روح‌الله مولوی»، «محمد رحمتی‌فرد» و «رسول جانی‌زاده» به عنوان استادان فیلمبرداری، تدوین و صدابرداری تدریس می‌کنند.

وی افزود: فارغ‌التحصیلان این دوره مطابق با دستورالعمل‌های مصوب نظام آموزشی ستاد مرکزی انجمن سینمای جوانان ایران ملزم به ساخت یک فیلم‌کوتاه مستند به عنوان کار عملی پایان‌دوره هستند و پس از تأیید گواهینامه معتبر و بین‌المللی فیلم‌سازی دریافت خواهند کرد.

مدیر انجمن سینمای جوانان استان قم ادامه داد: علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت‌نام از طریق سامانه آموزش ستاد مرکزی انجمن سینمای جوان به نشانی amoozesh.iycs.ir/fa/course/381 اقدام کنند و به‌منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۳۵۹۶۱۴۰۰۴ تماس بگیرند و یا جهت ثبت‌نام حضوری به ساختمان مرکزی انجمن سینمای جوان استان واقع در میدان شهید نواب صفوی، تالار فرهنگ و هنر استان قم مراجعه کنند.

