به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری شامگاه یکشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سالن پورسینای این دانشگاه با بیان اینکه شانزدهم آذر ماه روز دانشجو؛ نمادی از روح پرسشگری، عدالتخواهی و بصیرت جوانان ایران و تبلوری از نقش بیبدیل دانشجو در شکلگیری آینده جامعه به شمار میرود، افزود: دانشجویان نشان تعهد و مسئولیت پذیری در جامعه هستند.
وی با تاکید بر اینکه دانشجوی ایرانی همواره در کنار تحصیل علم، نسبت به مسائل اجتماعی حساس بوده و با مشارکت فعال در عرصههای علمی، فرهنگی و اجتماعی، بازنمایی امید، کارآمدی و نخبگی جوانان را در جامعه به تصویر میکشد، ابراز کرد: این نسل پرتلاش با تفکر انتقادی و مسئولیتپذیری خود، جریانهای مأیوسکننده و تحریفشده از فضای دانشگاه را خنثی کرده و مسیر توسعه پایدار علمی و اجتماعی را هموار میسازد.
معاون استاندار سمنان حضور فعال دانشجویان در دفاع مقدس، فعالیتهای جهادی، پروژههای علمی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین اقدامات مؤثر در عرصههای بینالمللی را نشاندهنده تعهد و نقشآفرینی این قشر در ساخت ایران قوی و مقاوم دانست و اظهار داشت: شانزدهم آذر تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه فرصتی برای تقویت پیوند جامعه دانشگاهی با ارزشهای ملی و علمی و نمایش اراده جوانان آگاه و مسئول کشور است.
آصفری با بیان اینکه دانشجویان با آگاهی و بینش علمی خود، الگوی بارزی از استقامت و مقاومت در برابر تهدیدها و نفوذهای خارجی بهویژه اقدامات خصمانه و تحریفآمیز آمریکا ارائه میدهند، عنوان داشت: این رسالت تاریخی، موجب تقویت اقتدار ملی و استقلال کشور است.
وی با تاکید بر تکریم این روز بزرگ، پاسداشت اندیشه، تلاش و مسئولیتپذیری دانشجویان را اعلام کرد، بیان داشت: دانشجویان موتور محرک پیشرفت علمی و اجتماعی ایران محسوب میشوند.
معاون استاندار و فرماندار شاهرود با اشاره به اینکه دانشگاهها با اتکا به نیروی جوان، مؤمن و خلاق، زمینهساز تحقق اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی و تربیت نسل آیندهساز کشور خواهند بود، اعلام داشت: جامعه علمی کشور با تلاش، تولید علم و تعهد اجتماعی، نقشی تعیینکننده در شتابدهی به پیشرفت ایران عزیز خواهد داشت.
