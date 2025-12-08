پیروزی در جنگ ۱۲روزه نتیجه فرهنگ بسیجی و اتحاد ملت ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر زارعی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در نخستین جلسه هماهنگی و برنامهریزی بزرگداشت یوم الله ۹ دی و مراسم روز بصیرت و میثاق با ولایت گفت: فرهنگی که امروز موجب اقتدار، قوت و ثبات نظام است. سبک زندگی بسیجی و زنده نگه داشتن ارزشها و مکتب بسیج، از اصلیترین پایههای قدرت نظام اسلامی است. همه اقشار کشاورز و کارگر تا پزشک و استاد، باید با روحیه و سبک زندگی بسیجی رفتار کنند. این یکی از محورهای بسیار برجسته پیام ایشان بود.
وی ادامه داد: لازم است که به جنگ ۱۲ روزه و تحلیل آن از دیدگاه مقام معظم رهبری توجه داشته باشیم چرا که ایشان تصریح کردند که آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی در این جنگ بدون تردید شکست خوردند؛ و این پیروزی نتیجه همان فرهنگ بسیجی، اتحاد و همدلی ملت ایران بود. ایشان تأکید کردند که هرچند اختلافنظر طبیعی است، اما در برابر دشمن باید یک صدا و یکدل بود. خطرناکترین آفت برای انقلاب، تفرقه و دو قطبیسازی است؛ شکافهایی که دشمن همواره برای نفوذ از آنها بهره میگیرد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: در جنگ ۱۲ روزه نیز یکی از عوامل اصلی اقتدار، همین همراهی و هماهنگی مردم بود. دشمن محاسبهای غلط داشت و گمان میکرد با مشکلات موجود، مردم به سمت او گرایش پیدا میکنند؛ اما هرگز نتوانسته است شناخت صحیحی از ملت ایران به دست آورد. همدلی مردم و مسئولان در همان روزهای دوم و سوم، دشمن را ناامید و توطئهها را خنثی کرد.
زارعی در همین رابطه ادامه داد: رهبری در سخنان تلویزیونی اخیر خود همچنین به موضوع مقاومت اشاره داشتند؛ مقاومتی که باید همواره مورد توجه قرار گیرد. رویدادهایی که در سالهای مختلف در خیابانهای انقلاب، فاطمی و بلوار کشاورز رقم خورد و صحنههای ماندگاری در تاریخ انقلاب آفرید، نمونههایی از مقاومت و بصیرت مردم بوده است. از فتنههای سالهای نخست انقلاب گرفته تا حوادث ۲۳ تیر ۷۸، حضور مردم با بصیرت توانست فتنهها را خاموش و توطئهها را ناکام بگذارد. رسانههای داخلی و خارجی نیز به این حضور هوشمندانه اذعان کردند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: امروز نیز همچنان مردم رکن اصلی انقلاب هستند. در جنگ ۱۲ روزه نیز تأکید میکنیم که عامل اصلی پیروزی، مردم بودند؛ موشک و تجهیزات جای خود را دارند، اما اگر مردم در صحنه نبودند، آن ابزارها نیز اثرگذاری لازم را نداشتند. پرهیز از دو قطبیسازی و حفظ وحدت، همچنان ضرورت اصلی کشور و انقلاب است.
زارعی گفت: امروز اگر بخواهیم مشکلات را مطرح کنیم، باید توجه داشته باشیم که نقد درست و انتقاد سازنده لازم و بجاست؛ مشکلات باید بیان شوند، اما تخریب با نقد متفاوت است. نباید با دست خودمان بنای کشور را تخریب کنیم.
وی افزود: فرهنگ صرفهجویی و پرهیز از اسراف از دیگر فرازهای سخن رهبری بود. سبک زندگی اسلامی ایرانی ایجاب میکند که از اسراف دوری کنیم. در شرایط امروز، که با تحریمها و فشارهای اقتصادی مواجهیم، این موضوع اهمیتی دوچندان دارد. حتی در مصرف آب و سایر محصولات ضروری، رعایت صرفهجویی میتواند نقش مهمی در پایداری جامعه و مقاومت مردم داشته باشد و از تکانههایی که تحریمها به کشور وارد میکنند، بکاهد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: در گام دوم انقلاب، جهاد تبیین و بیان نکات اساسی از وظایف مهم ماست. باید از فرصتها و مناسبتها استفاده کرد و جامعه را در مسیری قرار داد که همواره در جهت تقویت انقلاب حرکت کند. پرهیز از اختلافافکنی و دو قطبیسازی از مهمترین عوامل حفظ اقتدار و قدرت نظام اسلامی است.
