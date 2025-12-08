  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۶

آثار خطبه فدکیه حضرت فاطمه (س)، در تاریخ و بلاغت

نشست «خطبه فدکیه حضرت فاطمه (س)، در آینه تاریخ و بلاغت» روز سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «خطبه فدکیه حضرت فاطمه (س)، در آینه تاریخ و بلاغت» نام نشستی است که توسط خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود و به نکاتی در خصوص خطبه فدکیه، چرایی پدید آمدن آن می‌پردازد.

فاطمه جان احمدی استاد گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس و محمد خاقانی اصفهانی استاد گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه اصفهانی به دبیری محمدحسین خوانین زاده از سخنرانان این نشست هستند.

زمان برگزاری نشست روز سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۲۰ به صورت مجازی از طریق لینک https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/arabic است.

کد خبر 6681605
سیده فاطمه سادات کیایی

