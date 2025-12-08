به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری صبح دوشنبه در جریان بازدید از نانوایی‌های سطح شهر شاهرود، رضایت شهروندان از کیفیت نان را امری حیاتی خواند و بر ضرورت مشارکت فعال مردم در گزارش‌دهی تخلفات تاکید کرد.

وی هدف از این نظارت‌ها را ارتقای کیفیت نان و صیانت از حقوق شهروندان برشمرد و اعلام کرد: بازدیدها و بازرسی‌های میدانی به شکل مستمر و منظم تداوم خواهد داشت.

آصفری خاطرنشان کرد: نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها تا زمان تحقق کامل استانداردهای مورد نظر و جلب رضایت عمومی، در اولویت مدیریت شهرستان باقی می‌ماند.

معاون استاندار سمنان، موارد متعددی از جمله کیفیت و وزن نان، بهداشت محیط کار، رعایت ساعات کاری مجاز، قیمت‌گذاری صحیح و پدیده کم‌فروشی را مورد ارزیابی دقیق قرار دادیم.

وی نان را یکی از مهم‌ترین کالاهای اساسی سبد معیشت مردم دانست و تصریح کرد: تأمین این کالا باید با دقت نظر و مسئولیت‌پذیری بیشتری از سوی دستگاه‌های متولی انجام شود.

آصفری، کیفیت مطلوب نان را حق مردم شاهرود عنوان کرد و از همه نانوایان خواست با رعایت دقیق ضوابط، در حفظ این حق عمومی کوشا باشند.

به گزارش مهر، این بازدید میدانی در چارچوب برنامه‌های نظارتی مدون مدیریت شهرستان برای کنترل بازار کالاهای اساسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام شد.