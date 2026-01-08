کیفیت نان شاهرود اصلاح شود؛ تخلفات و شکایات مردمی در دست بررسی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری صبح پنجشنبه در جلسه کارگروه آرد و نان شاهرود در محل فرمانداری این شهر خواستار اصلاح کیفیت نان شهرستان شد و ابراز داشت: کیفیت نان به عنوان قوت اصلی مردم می‌بایست در بالاترین سطح واقع شود.

وی از ناظران خواست تا وضعیت بهداشت را در خبازی‌ها مورد بررسی قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه تخلفات و شکایات مردمی بسیاری از واحدهای نانوایی شهرستان ثبت شده است، افزود: یکی از موارد در تکرار استفاده خودسرانه نانوایی‌ها از برخی افزودنی‌ها است.

فرماندار شاهرود ادامه داد: مصرف کنجد غیربهداشتی و فاقد استانداردهای لازم، نمک، جوش‌شیرین، روغن، سبزیجات و سایر اقلام غیرمجاز، در سریع‌ترین زمان ممکن توسط بازرسان باید پیگیری شود.

آصفری به ضرورت بازرسی مستمر از واحدهای نانوایی تاکید کرد و افزود: اقلام و کالاهای غیربهداشتی و فاقد استانداردهای مورد استفاده می‌بایست توقیف و معدوم شود.

وی به لزوم برخورد با نانوایی‌های متخلف تاکید کردو اظهار داشت: بازرسان نسبت به پلمب واحدهای متخلف، طبق مقررات و ضوابط قانونی می‌بایست اقدام کنند.