  1. استانها
  2. سمنان
۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳

کیفیت نان شاهرود اصلاح شود؛ تخلفات و شکایات مردمی در دست بررسی

کیفیت نان شاهرود اصلاح شود؛ تخلفات و شکایات مردمی در دست بررسی

شاهرود- فرماندار شاهرود با تأکید بر لزوم بهبود کیفیت نان در این شهرستان، از بررسی تخلفات و شکایات مردمی از نانوایی‌ها خبر داد و گفت: پیگیری‌های لازم در این زمینه در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری صبح پنجشنبه در جلسه کارگروه آرد و نان شاهرود در محل فرمانداری این شهر خواستار اصلاح کیفیت نان شهرستان شد و ابراز داشت: کیفیت نان به عنوان قوت اصلی مردم می‌بایست در بالاترین سطح واقع شود.

وی از ناظران خواست تا وضعیت بهداشت را در خبازی‌ها مورد بررسی قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه تخلفات و شکایات مردمی بسیاری از واحدهای نانوایی شهرستان ثبت شده است، افزود: یکی از موارد در تکرار استفاده خودسرانه نانوایی‌ها از برخی افزودنی‌ها است.

فرماندار شاهرود ادامه داد: مصرف کنجد غیربهداشتی و فاقد استانداردهای لازم، نمک، جوش‌شیرین، روغن، سبزیجات و سایر اقلام غیرمجاز، در سریع‌ترین زمان ممکن توسط بازرسان باید پیگیری شود.

آصفری به ضرورت بازرسی مستمر از واحدهای نانوایی تاکید کرد و افزود: اقلام و کالاهای غیربهداشتی و فاقد استانداردهای مورد استفاده می‌بایست توقیف و معدوم شود.

وی به لزوم برخورد با نانوایی‌های متخلف تاکید کردو اظهار داشت: بازرسان نسبت به پلمب واحدهای متخلف، طبق مقررات و ضوابط قانونی می‌بایست اقدام کنند.

کد مطلب 6717468

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها