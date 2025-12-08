  1. استانها
۲۵۶ نفر اتباع بیگانه غیر مجاز در زهک جمع آوری شدند

زهک - در پی اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان زهک ۲۵۶ نفر اتباع بیگانه غیر مجاز جمع آوری شدند.

سرهنگ علی اکبر حبیبی فر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح ارتقا امنیت اجتماعی با محوریت رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم، طی یک هفته گذشته در سطح شهرستان زهک اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زهک بیان کرد: مأموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۲۵۶ نفر اتباع غیر مجاز ،۲ نفر خرده فروش، یک نفر در رابطه با حمل سلاح غیرمجاز شدند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کشف تعداد یک قبضه سلاح جنگی، ۲ قبضه سلاح شکاری و توقیف تعداد ۱۲ دستگاه خودرو، ۵ دستگاه موتورسیکلت متخلف و حادثه ساز نیز از دیگر دستاوردهای این طرح است.

