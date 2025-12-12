سرهنگ شیبک: ۲۲۰ اتباع بیگانه غیر مجاز در هیرمند جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد شیبک ظهر جمعه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای طرح برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقا امنیت اجتماعی با رویکرد محله محور طی هفته گذشته در شهرستان هیرمند اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هیرمند ادامه داد: در نتیجه اجرای این طرح تعداد ۲۲۰ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز، ۷ نفر متهم جرایم مختلف، ۶۶ نفر معتاد متجاهر و ۵ نفر سارق دستگیر و تعداد ۱۹ دستگاه موتورسیکلت و خودرو متخلف و حادثه ساز نیز توقیف و کشف مقدار ۸ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و کشف ۲ قبضه سلاح جنگی و ۶ قبضه سلاح شکاری نیز از دیگر دستاوردهای این طرح است.





