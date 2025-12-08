دریافت 16 MB کد خبر 6681900 https://mehrnews.com/x39NYk ۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۹ کد خبر 6681900 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۹ دستور رئیس قوه قضاییه برای اصلاح قوانین مرتبط با حقوق زنان حجت الاسلام اژهای رئیس قوه قضائیه گفت: اصلاح قوانین مرتبط با کرامت و حقوق زنان در دستور کار قرار گیرد. کپی شد مطالب مرتبط دستور مهم اژهای به سازمان بازرسی برای ورود فوق العاده به موضوع ارز از برگزاری آزمون استخدامی تا توسعه خدمات الکترونیک در قوه قضائیه قوه قضاییه ادعای سکته یک فعال سیاسی را تکذیب کرد آموزش فقهی و کاهش بار پروندهها، راه مقابله با آرای «خلاف بیّن شرع» رئیس قوه قضائیه: موضوع ارز را رها نکنید تقدیر از دستگاهها و مدیران برتر در مسیر شفافیت و سلامت اداری برچسبها قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژهای زنان
