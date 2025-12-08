از برگزاری آزمون استخدامی تا توسعه خدمات الکترونیک در قوه قضائیه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، ضمن ارائه گزارشی از بازدیدهای صورت گرفته خود در جریان سفر هیأت عالی قضائی به استان زنجان گفت: کارخانه فولاد شهرستان ایجرود که آلایندگی بالایی داشت، با همت مسئولان کارخانه و مسئولان قضائی شهرستان ایجرود و به واسطه بکارگیری فیلترهای باکیفیت، از روز گذشته دیگر آلایندگی گذشته را ندارد و دودی از آن بلند نمی‌شود.

ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی نیز به ارائه توضیحاتی در خصوص جشنواره معرفی دستگاه‌های برتر در دو شاخصه شفافیت و رفع تعارض منافع که قرار است فردا با حضور معاونان اول قوای سه‌گانه برگزار شود پرداخت و گفت: در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه، سازمان بازرسی مکلف به برگزاری جشنواره معرفی دستگاه‌های برتر در دو شاخصه شفافیت و رفع تعارض منافع شد و طی مدت اخیر، اقدامات مربوط به برگزاری این جشنواره تحت نظارت مستقیم معاون اول و با همکاری معاونت راهبردی قوه قضائیه انجام شد.

وی افزود: سازمان بازرسی برای برگزاری این جشنواره ۲۵۴ دستگاه اجرایی را برای ارزیابی انتخاب کرد و ۳۵۰ حکم از سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوطه برای ارزیابی دستگاه‌ها استخراج شدند. این سنجه‌ها در قالب ۲۵۸ سوال طرح گردیدند؛ ضمن آنکه پنج هزار و ۹۲۰ نفرساعت آموزش برگزار شد و سامانه مختص جشنواره نیز به اجرا درآمد.

خدائیان همچنین از برگزاری ۵۰۰ جلسه تخصصی برای راستی‌آزمایی خوداظهاری دستگاه‌ها با مشارکت ۵۷۰ نفر از بازرسان سازمان بازرسی و نمایندگان دستگاه‌ها و ۷۰ نفر از صاحب نظران و متخصصان موضوعی، خبر داد.

حمیدرضا موحدی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه نیز در این جلسه، با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه در روز جمعه هفته گذشته (۱۴ آذر) اظهار کرد: مجموعاً تعداد ۷۸ هزار و ۹۰۷ نفر برای شرکت در این آزمون ثبت‌نام کردند که از این تعداد، حدود ۶۰ درصد را بانوان تشکیل می‌دهند.

وی افزود: ۹۸ درصد شرکت کنندگان در آزمون استخدامی جدید کادر اداری قوه قضائیه دارای مدرک دانشگاهی و ۲ درصد نیز دارای مدرک حوزوی هستند.

موحدی با بیان اینکه ۱۲ درصد از نیروهای شوراهای حل اختلاف نیز در این آزمون شرکت کردند، گفت: نتیجه اولیه آزمون، نیمه اول دی ماه اعلام خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری نیز طی سخنانی در این جلسه گفت: در بازه زمانی یک سال گذشته (آذر ۱۴۰۳ تا آذر ۱۴۰۴)، علی‌رغم افزایش ۶ درصدی ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری، میزان پرونده‌های مختومه شده در دیوان ۸ و نیم درصد افزایش داشته است.

وی افزود: یکی از کارهایی که از سوی دیوان عدالت اداری طی مدت اخیر انجام شد، احصاء کلیه عدم صلاحیت‌های صادره از سوی دیوان و ارائه گزارش علت صدور این عدم صلاحیت‌ها به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی بود. از سوی دیگر با بررسی ۸۰۰ عنوان شکایت، شکل صحیح طرح شکایت را به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ارائه دادیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین عابدی گفت: مردم تا پیش از این برای آنکه از وضعیت پرونده خود در دیوان عدالت اداری اطلاع پیدا کنند، ناگزیر بودند به تهران بیایند؛ ما در دیوان، با راه‌اندازی سامانه تلفنی ۳۰۱۰۰ گامی بزرگ را در راستای تسهیل رسیدگی به درخواست‌های مردمی برداشتیم. این سامانه در حال حاضر آماده پاسخگویی به مردم است و مردم می‌توانند درخواست‌های خود از دیوان و وضعیت پرونده‌هایشان را از طریق این سامانه پیگیری کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عابدی افزود: هم‌اکنون بخش قابل توجهی از ملاقات‌های دیوان عدالت اداری با مسئولان و مردم از طریق تصویری و وبیناری در حال انجام است و مراجعان می‌توانند از طریق ارتباط وبیناری و برخط با رئیس دیوان و معاونان دیوان عدالت اداری دیدار و مشکلات و مطالبات خود را مطرح کنند.

وی همچنین با اشاره به اقدامات دیوان عدالت اداری در زمینه الکترونیکی کردن پرونده‌ها، اظهار کرد: در حدود دو ماه اخیر ۳۳ درصد پرونده‌های ارجاعی به دیوان به صورت الکترونیک رسیدگی شده‌اند؛ در تلاش هستیم که تا پایان سال کلیه رسیدگی‌ها به پرونده‌های دیوان، الکترونیکی شوند و به طور کلی مصرف کاغذ را به صفر برسانیم.

همچنین در این جلسه، حجت‌الاسلام و المسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، رحیمی وزیر دادگستری، حجت‌الاسلام والمسلمین قدیانی، دادستان انتظامی قضات، حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه، کاظمی‎‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و یارم‌پور، رئیس مرکز رسانه دستگاه قضا، به طرح مطالب خود در حوزه‌های حقوقی و قضائی پرداختند.