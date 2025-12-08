کسب مدال برنز بانوی لرستانی در مسابقات آلیش چندجانبه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، «یاسمن متش» بانوی آلیش کار لرستانی در مسابقات چندجانبه تهران به مدال برنز دست پیدا کرد.
در این رقابتها که با حضور ۱۵ تیم برگزار شد، «یاسمن متش» در وزن مثبت ۷۵ به مدال برنز رسید.
تیم لرستان با کسب این مدال و عنوان پنجمی «جمیله عرب جمالی» در وزن ۶۵ کیلوگرم در جایگاه هشتم رقابتها ایستاد.
در این مسابقات که به مناسبت گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزار شد، تیمهای تهران، مازندران و سمنان به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.
هدایت تیم لرستان در این جام را «منصوره مهاجر شجاعی» عهدهدار و «شبنم حاتموند» نیز بهعنوان سرپرست حضور داشت.
«یاسمن شاطرپور» دیگر لرستانی حاضر در این جام بود که بهعنوان داور روی تشک مسابقات رفت.
