به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه انجمن تالاسمی ایران، آمده است: از دولتی که رئیس جمهور آن یک پزشک است و برخی معاونین و مشاورین ایشان از جامعه پزشکی کشور هستند انتظار می‌رفت با عبرت از تجربیات تلخ دولت‌های قبلی در زمینه حذف ارز دولتی دارو و معیشت مردم، همچنان سیاست حمایتی خود را ادامه دهد اما به یکباره و بدون هیچ توضیحی برای مردم و به خصوص بیماران خاص و صعب العلاج، دستور حذف ارز ترجیحی دارو، تجهیزات پزشکی و معیشت مردم را صادر کرده است.

انجمن تالاسمی ایران ضمن انتقاد از این عملکرد شتابزده در زمینه تداوم افزایش فشار به بیش از ۲۰ هزار خانواده دارای فرزند تالاسمی در اقصی نقاط کشور هشدار می‌دهد که در صورت تداوم پافشاری بر سیاست ارزی جدید دولت، عملاً مهر تائیدی بر مرگ بیماران تالاسمی ایران است.

خانواده برخی بیماران تالاسمی برای جبران هزینه‌های درمان از انجمن تالاسمی درخواست وام درمان قرض الحسنه با مبالغ چند صد میلیونی و یا فروش کلیه و قرنیه چشم خود را دارند که در این راه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و به ویژه رئیس و سخنگوی کمیسیون را در جریان این وقایع گذاشته و در انتظار پاسخ آنان و به کارگیری اهرم‌های نظارتی بر وزارت بهداشت هستیم.

روا نیست در شرایط سخت، این بیماران را به حال خود رها کنیم، لذا از شخص رئیس‌جمهور و سران قوا درخواست رسیدگی فوری به مسائل و مصائب بیماران تالاسمی را داریم.