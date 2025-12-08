ارجمندزاده: پایگاه جست و جو و نجات دریایی لاور ساحلی راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش ارجمند زاده در توضیح این خبر اظهار کرد: راهانداری پایگاه جدید در راستای پاسخگویی مؤثر به دریانوردان متردد در محدوده دریایی خورخان و رأس المطاف و تسریع واکنش به سوانح دریایی آبهای استان اجرایی شده است.
وی بیان کرد: بر اساس نرخ شناورهای متردد در محدوده آبهای این استان و نتایج حاصل از مطالعات آماری و ارزیابی ریسک، احداث پایگاه جست و جو و نجات دریایی لاور ساحلی با هدف ارائه خدمات بهینه و ارتقای توان پاسخگویی بهموقع در حوادث و اضطرارهای دریایی به عنوان اولویتی مهم دنبال میشود.
وی افزود: با قرار گرفتن این پایگاه در فاز نهایی، محل اسکان خدمه تکمیل شده و شناور ناجی به این پایگاه تخصیص یافته است.
ارجمند زاده ادامه داد: پایگاه لاور ساحلی اکنون در مرحله نصب اسکله قرار دارد و طبق برنامهریزی صورت گرفته، تا بهمنماه امسال آماده بهرهبرداری خواهد شد.
افزایش شمار پایگاههای استان به ۷ مرکز
سرپرست ادارهکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر درباره تعداد پایگاههای جست و جو و نجات استان گفت: این استان در حال حاضر ۶ پایگاه دریایی فعال دارد که با استقرار شناورهای اختصاصی، به صورت ۲۴ ساعته خدمات امداد و نجات به دریانوردان ارائه میکنند.
وی گفت: با افزوده شدن لاور ساحلی، تعداد پایگاههای جستوجو و نجات استان به هفت پایگاه خواهد رسید که بر اساس چیدمان پایگاهها، از شمال تا جنوب استان را پوشش میدهند.
ارجمند زاده با اشاره به محل قرارگیری این شناورها در بنادر دیلم، خارگ، بوشهر، عامری، لاور ساحلی، دیر و عسلویه، خاطرنشان کرد حضور این شناورها، باعث کاهش تلفات جانی و میزان خسارات وارده به شناورهای سانحه دیده در آبهای تحت حاکمیت این استان شده است.
وی افزود: در استان بوشهر هشت ایستگاه رادیویی دارای نیروی مستقر و دو مرکز رادیویی بدون نیرو (مبتنی بر تجهیزات) فعال است که به عنوان پل ارتباطی دریانوردان با مراکز هماهنگی جست و جو و نجات، امکان اعلام، دریافت بهموقع اضطرار و درخواست امداد و نجات و نیازهای پزشکی دریانوردان را میسر میسازد.
ارجمندزاده ادامه داد: افزودن دو مرکز رادیویی مبتنی بر تجهیزات که اخیراً در جمالآباد کالو و محمد عامری به بهرهبرداری رسیده، باعث شده پوشش ارتباط رادیویی در محدوده A1 که تا فاصله تقریبی ۳۰ مایل از ساحل است بویژه در راسالمطاف که برای مدتها ارتباط با چالش همراه بوده بهطور کامل انجام شود و هیچ نقطه کور رادیویی باقی نماند بهطوری که اکنون امکان دریافت پیام اضطرار از تمام نقاط آبهای ساحلی استان فراهم است.
وی بیان کرد: وقوع سوانح دریایی غیرقابل اجتناب است و نمیتوان زمان و محل آن را پیشبینی کرد، اما دریافت سریع اطلاعات و دادههای دقیق در زمان وقوع و تدارک تمهیدات لازم در این زمینه میتواند به موفقیت هرچه بیشتر در عملیات نجات منجر شود؛ که اضافه شدن پایگاههای جدید در همین راستا انجام گرفته است.
نظر شما