سخنگوی دولت: زنان و مردان درعرصه مدیریتی کشورحضور هم افزا داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی، شامگاه دوشنبه در نشست صمیمی با مدیران زن استان کرمان، با اشاره به ضرورت استفاده از تجارب موفق مردان در عرصه مدیریت، اظهار داشت: زنان باید بهصورت شبکهای و چلچراغ وار عمل کنند و چالشها، موفقیتها و تجربیات مدیران زن پیشین مستندسازی و روایتسازی شود تا این سرمایه دانشی به نسلهای آینده منتقل گردد.
وی مدیریت را هنر تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود دانست و افزود: برای ساخت آیندهای روشن باید از تمامی ظرفیتهای انسانی و مدیریتی بهره گرفت.
سخنگوی دولت، با تأکید بر ضرورت حضور همافزایی زنان و مردان در عرصههای مدیریتی تصریح کرد: در ادبیات دینی و سیاسی کشور، مانعی برای سپردن مسئولیت به زنان وجود ندارد و رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر این موضوع تأکید کردهاند.
وی همچنین بر ضرورت رسیدگی هدفمند به مشکلات مادران دارای فرزندان مبتلا به بیماریهای خاص تأکید کرد و گفت: انجمنهای تخصصی فعال، از جمله انجمن اوتیسم، باید شناسایی شده و از ظرفیتهای آنان بهرهبرداری شود.
مهاجرانی با اشاره به نگاه حمایتی استاندار کرمان گفت: همافزایی میان دستگاههای اجرایی و مشارکت بانوان میتواند بخشی از مشکلات این خانوادهها را کاهش دهد.
سخنگوی دولت در پایان خاطرنشان کرد: زنان در مسئولیتهای مدیریتی باید «مدیر زن» باشند، نه تقلیدی از الگوهای رفتاری مردانه، و با حفظ هویت زنانه، در کنار مردان به ساخت جامعهای متعادل و پویا کمک کنند.
