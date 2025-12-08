  1. استانها
  2. بوشهر
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۹

فرماندار دشتی: دانشجویان در توسعه شهرستان نقش آفرین باشند

فرماندار دشتی: دانشجویان در توسعه شهرستان نقش آفرین باشند

بوشهر- فرماندار دشتی بر ضرورت اتکا به کار کارشناسی و بهره‌گیری از ظرفیت علمی و مطالبه‌گری دانشجویان در حل مسائل شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی دوشنبه شب در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج با تبریک ۱۶ آذر روز دانشجو و میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: همه ایام متعلق به دانشجو است و نگاه دولت، نگاه کارشناس‌محور است و باید همه اقدامات حول محور اقدامات برگرفته از قرار کارشناسی صورت پذیرد و در این راه چه ظرفیت کارشناسی بالاتر از ظرفیت علمی دانشجویان که می‌توان به آن اتکا کرد.

وی با اشاره به تجربه‌های مختلف اداره کشور طی سال‌های پس از انقلاب، افزود: پس از حادثه تلخ اردیبهشت سال گذشته، دولتی بر سر کار آمد که مبنای تصمیم‌گیری خود را بر کار کارشناسی قرار داده است و بهترین پشتوانه کارشناسی، جامعه دانشجویی است که می‌تواند عامل تحول در بسیاری از مسائل و موضوعات باشد.

مقاتلی توسعه پایدار را نیازمند اتکا به منابع معتبر دانست و گفت: اگر توسعه پایدار می‌خواهیم باید به مرجع قابل اعتماد تکیه کنیم؛ دانشجو در بسیاری از حوزه‌ها می‌تواند این نقش مرجعیت علمی را ایفا کند.

فرماندار دشتی: دانشجویان در توسعه شهرستان نقش آفرین باشند

فرماندار دشتی با تأکید بر اینکه روحیه مطالبه‌گری دانشجو موتور حرکت یک جامعه است، تصریح کرد: دانشجو با روحیه پرسشگری و پیگیری می‌تواند اقلیمی را به حرکت درآورد. انتظار ما این است که دانشجویان در زمینه مشکلات موجود شهرستان پژوهش کرده و راهکارهای علمی برای برون‌رفت از این مسائل ارائه دهند.

وی ادامه داد: هر اقدام مؤثری در شهرستان بر پایه اعتماد مردم و کار کارشناسی انجام می‌شود و دانشجویان با همین روحیه می‌توانند بخش مهمی از این حرکت را محقق کنند.

فرماندار دشتی با تأکید بر اینکه مدیران شهرستان پذیرای نقد منصفانه و مطالبات دانشجویان هستند، افزود: دانشجو علاوه بر مطالبه‌گری باید نقش‌آفرینی کند و در کنار نقد، پیشنهاد و راهکار هم ارائه دهد.

فرماندار دشتی: دانشجویان در توسعه شهرستان نقش آفرین باشند

مقاتلی از تلاش‌های مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج تقدیر کرد و ابراز امیدواری کرد در سایه ارتباطات بین دستگاه‌های اجرایی و جامعه دانشگاهی شاهد اتفاقات مثبتی در سطح شهرستان باشیم.

کد خبر 6682513

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها