فرماندار دشتی: دانشجویان در توسعه شهرستان نقش آفرین باشند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی دوشنبه شب در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج با تبریک ۱۶ آذر روز دانشجو و میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: همه ایام متعلق به دانشجو است و نگاه دولت، نگاه کارشناسمحور است و باید همه اقدامات حول محور اقدامات برگرفته از قرار کارشناسی صورت پذیرد و در این راه چه ظرفیت کارشناسی بالاتر از ظرفیت علمی دانشجویان که میتوان به آن اتکا کرد.
وی با اشاره به تجربههای مختلف اداره کشور طی سالهای پس از انقلاب، افزود: پس از حادثه تلخ اردیبهشت سال گذشته، دولتی بر سر کار آمد که مبنای تصمیمگیری خود را بر کار کارشناسی قرار داده است و بهترین پشتوانه کارشناسی، جامعه دانشجویی است که میتواند عامل تحول در بسیاری از مسائل و موضوعات باشد.
مقاتلی توسعه پایدار را نیازمند اتکا به منابع معتبر دانست و گفت: اگر توسعه پایدار میخواهیم باید به مرجع قابل اعتماد تکیه کنیم؛ دانشجو در بسیاری از حوزهها میتواند این نقش مرجعیت علمی را ایفا کند.
فرماندار دشتی با تأکید بر اینکه روحیه مطالبهگری دانشجو موتور حرکت یک جامعه است، تصریح کرد: دانشجو با روحیه پرسشگری و پیگیری میتواند اقلیمی را به حرکت درآورد. انتظار ما این است که دانشجویان در زمینه مشکلات موجود شهرستان پژوهش کرده و راهکارهای علمی برای برونرفت از این مسائل ارائه دهند.
وی ادامه داد: هر اقدام مؤثری در شهرستان بر پایه اعتماد مردم و کار کارشناسی انجام میشود و دانشجویان با همین روحیه میتوانند بخش مهمی از این حرکت را محقق کنند.
فرماندار دشتی با تأکید بر اینکه مدیران شهرستان پذیرای نقد منصفانه و مطالبات دانشجویان هستند، افزود: دانشجو علاوه بر مطالبهگری باید نقشآفرینی کند و در کنار نقد، پیشنهاد و راهکار هم ارائه دهد.
مقاتلی از تلاشهای مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج تقدیر کرد و ابراز امیدواری کرد در سایه ارتباطات بین دستگاههای اجرایی و جامعه دانشگاهی شاهد اتفاقات مثبتی در سطح شهرستان باشیم.
