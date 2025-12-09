  1. استانها
  2. بوشهر
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۷

مقاتلی: نمایشگاه بانوی آفتاب در دشتی گشایش می‌یابد

مقاتلی: نمایشگاه بانوی آفتاب در دشتی گشایش می‌یابد

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: نمایشگاه بانوی آفتاب با هدف حمایت از دستاوردهای بانوان شهرستان ۱۹ آذر ماه در شهر خورموج گشایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه شنبه در نشست با حضور خبرنگاران ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز دانشجو اظهار کرد: قشر دانشجو در هر جامعه‌ای می‌تواند اثرگذار باشد و بدون شک این قشر نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای دارد.

وی با اشاره به جایگاه رسانه‌ها در انعکاس مطالبات مردمی افزود: همواره در کنار خبرنگاران هستیم و از آنها حمایت می‌کنیم؛ شما عزیزان صدای رسای مردم هستید.

فرماندار دشتی بر ضرورت تقویت ارتباط میان دانشگاه و بخش‌های مختلف جامعه تأکید کرد و گفت: با ارتباط مستمر، تعامل و دوستی بین دانشگاه و همه حوزه‌ها ذیل جامعه، می‌توانیم شاهد توسعه همه‌جانبه باشیم.

مقاتلی با اعلام برگزاری نمایشگاه «بانوی آفتاب» در شهرستان دشتی بیان کرد: این نمایشگاه با هدف عرضه و فروش دستاوردهای زنان شهرستان در روزهای ۱۹، ۲۰ و ۲۱ ماه جاری در سالن مدرسه شهید فرشادفر برگزار می‌شود و در صورت استقبال، مجدداً تمدید خواهد شد.

وی همچنین از اجرای طرح «چهارشنبه‌های وفاق با مردم برای ایران» در روستای چهله خبر داد و گفت: این برنامه نیز در هفته جاری برگزار خواهد شد.

در بخش دیگری از نشست، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج به‌عنوان مهمان برنامه، پاسخگوی سوالات و پیشنهادات خبرنگاران بود.

کد خبر 6682985

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها