به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه شنبه در نشست با حضور خبرنگاران ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز دانشجو اظهار کرد: قشر دانشجو در هر جامعهای میتواند اثرگذار باشد و بدون شک این قشر نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعهای دارد.
وی با اشاره به جایگاه رسانهها در انعکاس مطالبات مردمی افزود: همواره در کنار خبرنگاران هستیم و از آنها حمایت میکنیم؛ شما عزیزان صدای رسای مردم هستید.
فرماندار دشتی بر ضرورت تقویت ارتباط میان دانشگاه و بخشهای مختلف جامعه تأکید کرد و گفت: با ارتباط مستمر، تعامل و دوستی بین دانشگاه و همه حوزهها ذیل جامعه، میتوانیم شاهد توسعه همهجانبه باشیم.
مقاتلی با اعلام برگزاری نمایشگاه «بانوی آفتاب» در شهرستان دشتی بیان کرد: این نمایشگاه با هدف عرضه و فروش دستاوردهای زنان شهرستان در روزهای ۱۹، ۲۰ و ۲۱ ماه جاری در سالن مدرسه شهید فرشادفر برگزار میشود و در صورت استقبال، مجدداً تمدید خواهد شد.
وی همچنین از اجرای طرح «چهارشنبههای وفاق با مردم برای ایران» در روستای چهله خبر داد و گفت: این برنامه نیز در هفته جاری برگزار خواهد شد.
در بخش دیگری از نشست، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج بهعنوان مهمان برنامه، پاسخگوی سوالات و پیشنهادات خبرنگاران بود.
