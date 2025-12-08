اجرای طرح فیبر نوری در کرمانشاه تحولی بزرگ و ماندگار است

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی بعد از ظهر دوشنبه اجرای طرح فیبر نوری را یکی از اقدامات مهم و ماندگار در مسیر توسعه پایدار استان دانست و گفت این پروژه با سرعت مناسبی در سطح استان در حال پیشرفت است.

وی این پروژه را نقطه عطفی در تاریخ ارتباطات کشور عنوان کرد که پس از بیش از ۱۰۰ سال در دولت چهاردهم محقق می‌شود و تأثیر بسزایی در ارتقای کیفیت خدمات و کاهش مصرف انرژی خواهد داشت.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه افزود: اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی به شبکه فیبرنوری یکی از اولویت‌های برنامه هفتم توسعه است و شاخص مهمی از میزان توسعه یافتگی کشورها محسوب می‌شود.

نجفی ادامه داد این پروژه با اهدافی همچون توسعه شبکه ملی اطلاعات، افزایش دسترسی عادلانه به اینترنت پرسرعت، گسترش اقتصاد دیجیتال، ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش ناترازی انرژی در حال اجرا است.

وی تأکید کرد که شبکه قدیمی کابل مسی حدود یک قرن در کشور مورد استفاده بوده و فیبرنوری جایگزین این زیرساخت خواهد شد.

وی همچنین به اتصال تمامی شهرستان‌های استان کرمانشاه به شبکه فیبر نوری اشاره کرد و افزود: با اجرای این شبکه، شهروندان امکان دسترسی به اینترنت باکیفیت و پرسرعت برای مصارف خانگی و راه‌اندازی کسب و کارهای نوین خواهند داشت.

معاون عمرانی استاندار در ادامه به اهداف آموزشی پروژه اشاره کرد و گفت زیرساخت‌های لازم برای مجموعه‌های آموزشی از جمله دانشگاه‌ها و مدارس با اجرای این طرح فراهم می‌شود. در پایان نشست، گزارشی از وضعیت اجرای پروژه FTTX و برنامه‌های توسعه شبکه در استان ارائه شد و مباحث کارشناسی با حضور معاون راهبردی سازمان تنظیم مقررات مورد بررسی قرار گرفت.