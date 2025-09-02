فیبر نوری ایرانسل به ۱۶۰مین شهر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارهای ایرانسل(FTTx)، در ۱۰ شهر جدید از استان‌های اصفهان، تهران، خراسان‌رضوی، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان و مازندران آغاز به کار کرد تا در مجموع، پروژه‌های توسعه فیبر نوری ایرانسل در ۱۶۰ شهر واگذار شده به ایرانسل در برنامه وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، در حال تکمیل باشد.

بر همین اساس، پروژه‌های فیبرنوری منازل و کسب‌وکارهای ایرانسل (FTTx) در شهر زرین‌شهر از استان اصفهان با اعتباری بالغ بر ۲۴۵ میلیارد ریال و به طول حدود ۳۵ کیلومتر، در شهر نائین از استان اصفهان با اعتباری بالغ بر ۱۲۲ میلیارد ریال و به طول ۱۴ کیلومتر، در شهر نطنز از استان اصفهان با اعتباری بالغ بر ۶۱۵ میلیارد ریال و به طول ۱۰ کیلومتر، در شهر صالحیه از استان تهران با اعتباری بالغ بر ۳۲۳ میلیارد ریال و به طول ۱۲ هزار و ۷۰۲ کیلومتر، در شهر شاندیز از استان خراسان‌رضوی با اعتباری بالغ بر ۷۲ میلیارد ریال و به طول ۱۵ کیلومتر، در شهر گلبهار از استان خراسان‌رضوی با اعتباری بالغ بر ۷۵۷ میلیارد ریال و به طول ۷۶ کیلومتر، در شهر نشتیفان از استان خراسان‌رضوی با اعتباری بالغ بر ۳۳ میلیارد ریال و به طول چهار کیلومتر، در شهر لنده از استان کهگیلویه و بویراحمد با اعتباری بالغ بر ۴۱ میلیارد ریال و به طول ۴.۷ کیلومتر، در شهر لوندویل از استان گیلان با اعتباری بالغ بر ۴۴ میلیارد ریال و به طول ۶.۳ کیلومتر و در شهر فریدونکنار از استان مازندران با اعتباری بالغ بر ۱۷۷ میلیارد ریال و به طول ۱۵ هزار و ۲۵۳ کیلومتر، آغاز شده است.

پس از طی عملیات حفاری و سایر مراحل عملیات اجرایی، مردم و کسب‌وکارها می‌توانند با ارائه درخواست، از اینترنت پرسرعت فیبر نوری ایرانسل در این ۱۰ شهر، بهره‌مند شوند. این میزان فیبرکشی در این ۱۰ شهر، جمعیتی بالغ بر ۱۹ هزار و ۹۴۲ خانوار را در شهر زرین‌شهر، ۹۹۵۷ خانوار را در شهر نائین ،۵۱۰۳ خانوار را در شهر نطنز، ۱۷ هزار و ۳۷۲ خانوار را در شهر صالحیه، ۵۹۵۷ خانوار را در شهر شاندیز، ۶۲ هزار و ۶۶۳ خانوار را در شهر گلبهار، ۲۶۸۳ خانوار را در شهر نشتیفان، ۳۴۰۲ خانوار را در شهر لنده، ۳۶۱۳ خانوار را در شهر لوندویل و ۱۴ هزار و ۶۴۸ خانوار را در شهر فریدونکنار، تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار می‌دهد.

پیش از این، در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، سرویس جدید اینترنت پرسرعت ثابت مبتنی بر فیبر نوری ایرانسل، طی مراسمی توسط رئیس‌جمهوری وقت افتتاح شد. در این مراسم، سرویس اینترنت فیبر نوری که به عنوان سرویس «فیبر به منازل و کسب‌وکارها (FTTx)» شناخته می‌شود، در قالب «طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها» به بهره‌برداری رسید و بابل در استان مازندران، به عنوان نخستین شهر، این سرویس ایرانسل را دریافت کرد. همچنین در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، پوشش اینترنت پرسرعت فیبر نوری ایرانسل برای منازل و کسب‌وکارها (FTTx) در شهر بابلِ استان مازندران، با حضور وزیر وقت ارتباطات، تکمیل شد.

ایرانسل همچنین موفق شد در تیرماه ۱۴۰۳ و با حضور وزیر وقت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، سرویس فیبر نوری پرو (FTTX Pro) را افتتاح و با انجام تست سرعت، از بالاترین سرعت اینترنت ایران در شبکه فیبر نوری ایرانسل با ثبت عدد بالاتر از هشت گیگابیت بر ثانیه، رونمایی کند.

ایرانسل در مردادماه ۱۴۰۲ نیز، موافقت‌نامه پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) را از وزیر وقت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات دریافت کرد. با دریافت این پروانه، ایرانسل رسماً به جمع ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی ثابت مبتنی بر فیبر نوری (FTTx) و سایر خدمات ارتباطی موضوع مصوبه فوق، پیوست.

در دی‌ماه ۱۴۰۳، پروژه فیبر نوری ایرانسل در شهرهای دهدشت و چرام استان کهگیلویه و بویراحمد، با حضور دکتر سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات به بهره‌برداری رسید.

همچنین در شهریورماه ۱۴۰۴، پروژه توسعه فیبرنوری ایرانسل در شهر امیرکلای مازندران به صورت برخط، با حضور معاون رئیس‌جمهوری افتتاح و سرعت دانلود ۹۰۸ مگابیتی به ثبت رسید.

پروژه‌های توسعه فیبر نوری ایرانسل جمعاً در ۱۶۰ شهر کشور شامل شهر تبریز از استان آذربایجان شرقی، بوکان، پلدشت، تکاب، قره ضیاءالدین، شاهین‌دژ، ماکو، مهاباد، میاندوآب، نقده و پیرانشهر از استان آذربایجان غربی، زواره، اردستان، خورزوق، بوئین‌ومیاندشت، خمینی شهر، سمیرم، شهررضا، داران، ابریشم، قهدریجان، پیربکران، کلیشادوسودرجان، فلاورجان، نجف‌آباد، کمشچه، دستگرد، دولت‌آباد، شاپورآباد، نوش‌آباد، تیران، چادگان، بادرود، زرین‌شهر، نائین و نطنز از استان اصفهان، گلسار، هشتگرد، ماهدشت، کمال شهر، محمدشهر، نظرآباد و کوهسار از استان البرز، بندر دیلم، بندر دیر، خورموج، برازجان و گناوه از استان بوشهر، چهاردانگه، گلستان، رباط کریم، کهریزک، حسن آباد، اندیشه، شهریار، شاهدشهر، فردوسیه، صباشهر، ورامین، نسیم‌شهر، پاکدشت و صالحیه از استان تهران، بردسکن، کاریز، مشهدریزه، صالح آباد، درگز، سبزوار، قوچان، کاشمر، سرخس، سنگان، تربت‌جام، نصرآباد، چناران، گناباد، تایباد، خواف، شاندیز، گلبهار و نشتیفان از استان خراسان‌رضوی، اندیمشک، ایذه، آبادان، باغ ملک، شیبان، ویس، ملاثانی، بهبهان، خرمشهر، شوش، شوشتر، کوت عبدالله، مسجد سلیمان، امیدیه، گتوند، قلعه‌تل، شاوور و سوسنگرد از استان خوزستان، قیدار، خرمدره و زنجان از استان زنجان، دامغان، سمنان، شاهرود، بسطام، گرمسار، میامی و مهدی شهر از استان سمنان، ارسنجان، اقلید، سعادت شهر، جهرم، خرامه، داراب، حاجی آباد، اردکان، سروستان، شیراز، صدرا، فسا، فیروزآباد، کوار، لامرد، مرودشت، نورآباد، نی‌ریز، صفاشهر و بوانات از استان فارس، الوند، محمدیه، آبیک، بوئین زهرا، تاکستان و اقبالیه از استان قزوین، لیکک، چرام، دهدشت، دوگنبدان، یاسوج و لنده از استان کهگیلویه و بویراحمد، آستارا و لوندویل از استان گیلان، خرم آباد از استان لرستان، بابل، امیرکلا، جویبار، قائم شهر و فریدونکنار از استان مازندران، اراک، خمین، دلیجان، مأمونیه، جدید مهاجران، شازند و محلات از استان مرکزی، بوموسی، بستک، حاجی‌آباد و دهبارز از استان هرمزگان ادامه دارد.

در حال حاضر، امکان ارائه سرویس فیبر نوری در شهرهای تهران، شیراز، صدرا، بابل، اراک، چهاردانگه، ماهدشت، گلستان، محمدشهر، امیرکلا و گلسار وجود دارد و مشترکان تجربه ارتباط اینترنتی با سرعت و کیفیت بالاتر نسبت به بقیه سرویس‌ها و پایداری و ثبات ارتباط اینترنتی بدون نیاز به خط تلفن ثابت را تجربه می‌کنند.