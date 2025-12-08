  1. استانها
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۹

پنجره مهر؛

ابراهیمی: در مسابقات دواتلون قهرمانی آسیا دست پر بودیم

تبریز- دارنده مدال طلای مسابقات دواتلون قهرمانی آسیا - جده عربستان با اشاره به حضور حریفان قوی در این رقابت ها گفت: ما هم دست پر ظاهر شدیم و به لطف خدا توانستم مدال طلا کسب کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، صدرا ابراهیمی دارنده مدال طلا مسابقات دواتلون قهرمانی آسیا با استقبال حبیب مقصودی مدیرکل اداره ورزش و جوانان آذربایجان شرقی و برخی مسئولین ورزشی شهری و استانی شامگاه دوشنبه وارد فرودگاه شهید مدنی تبریز شد.

