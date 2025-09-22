به گزارش خبرنگار مهر، فائزه‌سادات عابدینی‌نژاد ملی‌پوش برجسته استان قم به همراه زهرا اسدی مربی تیم تا ۱۲ مهرماه در اردوی آماده‌سازی تیم ملی دواتلون شرکت می‌کنند.

این اردو به میزبانی استان قزوین برگزار می‌شود و هدف آن آماده‌سازی ملی‌پوشان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا است.

رقابت‌های دواتلون قهرمانی آسیا از ۱۵ تا ۱۷ مهرماه در تبریز استان آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد و ملی‌پوشان کشور برای کسب نتایج درخشان و نمایندگی شایسته ایران در این رقابت‌ها آماده می‌شوند.

این اردو فرصتی است تا ورزشکاران کشور در شرایط استاندارد و حرفه‌ای تمرین کرده و با برنامه‌ریزی دقیق مربیان، آمادگی جسمانی و تکنیکی خود را به حداکثر برسانند.

حضور فائزه‌سادات عابدینی‌نژاد نماینده استان قم، در این تیم نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی ورزشکاران این استان در عرصه ملی و بین‌المللی است.

مربی تیم ملی زهرا اسدی، نیز بر اهمیت هماهنگی میان ورزشکاران و افزایش تمرکز فنی برای موفقیت در رقابت‌های آسیایی تأکید کرد.

ملی‌پوشان دواتلون ایران در حالی به اردوی قزوین اعزام شده‌اند که انتظار می‌رود با بهره‌گیری از این فرصت تمرینی، بتوانند در مسابقات آسیایی عملکرد موفقی داشته و سهم خود را در ارتقای جایگاه ایران در این رشته ورزشی افزایش دهند.