اعتکافی فاخر و اثرگذار برگزار کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید حسین شاهرخی در جلسه هماهنگی و برنامهریزی مسئولان و رابطین اعتکاف شهرستان خرمآباد، با تبریک میلاد حضرت زهرا (س) و قدردانی از فعالان مسجدی، بر ضرورت رفع مشکلات اعتکاف و برنامهریزی دقیق برای برگزاری هرچه باشکوهتر آن تأکید کرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از چالشهای سال گذشته کاهشیافته است، گفت: این جلسه برای احصای مشکلات و آمادگی هرچه بیشتر مساجد برگزار شده و تلاش میکنیم از فردا با هماهنگی و برنامهریزی، کمبودهای موجود را برطرف کنیم.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی خرمآباد، نظم از مرحله ثبتنام تا پایان اعتکاف را نخستین اصل مهم دانست و افزود: اعتکاف دانشآموزی امسال با برنامههای ویژه برگزار میشود و لازم است مساجدی که میزبان دانشآموزان هستند از سایر مساجد تفکیک شوند تا کیفیت اعتکاف ارتقا یابد.
حجتالاسلام شاهرخی با انتقاد از برخی بینظمیها و تجربیات گذشته، بر مدیریت محتوایی اعتکاف تأکید کرد و گفت: نباید آنقدر درگیر موضوع پذیرایی و مسائل حاشیهای شویم که از محتوا جا بمانیم. برخی مساجد بدون برنامه و برخی با برنامههای متعدد، فرصت خلوت معتکفین را از بین میبرند. اعتکاف محل خلوت است، نه ازدحام برنامهها.
وی پیشنهاد کرد در کنار کارهای اجرایی، کارگروه محتوایی در هر مسجد تشکیل شود تا یک «سین برنامه منظم» تهیه و نیازهای فرهنگی مدیریت شود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی خرمآباد، بخش مهم دیگری از اعتکاف امسال را جهاد تبیین و کار رسانهای مردمی عنوان کرد و گفت: در جنگ رسانهای امروز، اعتکاف فرصت بزرگی برای روایت زیباییهای معنوی جامعه است. لازم است از روز نخست جشنوارههای تولید محتوا، کلیپ و خاطرهنویسی در مساجد راهاندازی شود تا بتوانیم روایت صحیح و اثرگذاری از این حرکت معنوی ارائه کنیم و مانع اثرگذاری جریانهای رسانهای دشمن شویم.
حجتالاسلام شاهرخی با اشاره به مشکلات مطرحشده توسط رابطین مساجد، بیان داشت: تمام نواقص جمعبندی شده و از فردا برای رفع آنها اقدام خواهیم کرد تا اعتکاف امسال با کیفیتی بهتر نسبت به سالهای گذشته برگزار شود.
وی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب درباره افزایش جمعیت معتکفین، گفت: امسال تلاش میکنیم با همکاری همه مجموعهها، لبخند رضایت رهبر معظم انقلاب را به دنبال داشته باشیم و یک اعتکاف دشمنشکن برگزار کنیم.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی خرمآباد با دعوت به همکاری جمعی در مساجد، بیان داشت: کار در اعتکاف گسترده است؛ هر تعداد روحانی و نیروهای فرهنگی هم اضافه شود، باز همکار برای انجامدادن وجود دارد. با همدلی و همکاری میتوانیم اعتکافی فاخر و اثرگذار برگزار کنیم.
نظر شما