۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در بار مصالح ساختمانی بندرعباس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری، در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان بندرعباس حین گشت زنی در محورهای فرعی و روستایی حوزه استحفاظی به دو دستگاه کامیون کمپرسی مشکوک شده و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: پس از تعقیب و مراقبت‌های لازم و طی مسیر طولانی مشخص شد هر دو کامیون وارد یک چهار دیواری در یکی از مناطق حاشیه‌ای روستا شدند که این افراد قصد داشتند سوخت‌ها را به تعدادی از رانندگان خودروهای نیسان به منظور قاچاق تحویل دهند که بلافاصله مأموران وارد عمل شدند و در این عملیات جمعاً ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق که در تعدادی مخازن و مشک‌های پلاستیکی به طرز ماهرانه در زیر بار تعبیه شده بود کشف و در این رابطه دو متهم و عامل قاچاق سوخت دستگیر شدند.

این مقام انتظامی استان ارزش مالی سوخت‌های قاچاق کشف شده از این دو کامیون را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۲۴ میلیارد ریال عنوان کرد.

جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان اظهار داشت: سوخت‌های قاچاق کشف شده به شرکت پخش فراورده‌های نفتی تحویل و متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.