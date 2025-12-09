  1. دين، حوزه، انديشه
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۱

آیین معنوی اعتکاف در بیش از ۶۰ کشور برگزار می‌شود

رئیس ستاد اعتکاف کشور از گسترش جهانی مراسم معنوی اعتکاف در بیش از ۶۰ کشور جهان با محوریت تجربه‌های موفق قم خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید علیرضا تکیه‌ای در حاشیه نشست مسئولان مساجد برگزارکننده اعتکاف در قم، در گفتگو با خبرنگار مهر از رشد چشمگیر این برنامه معنوی در سطح داخلی و بین‌المللی خبر داد.

وی اعلام کرد که در حال حاضر، آئین اعتکاف در بیش از ۶۰ کشور جهان اجرا می‌شود و این حرکت گسترده، ریشه در الگوها و برکات تجربه‌شده در شهر قم دارد.

وی با تأکید بر تأثیر عمیق معنوی این مراسم، بیان داشت: اعتکاف را می‌توان مادر عبادت‌ها دانست که آثار مثبت آن در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و ملی نمایان می‌شود. تجربه نشان داده کسی از این خلوت معنوی، دست خالی باز نمی‌گردد.

تکیه‌ای به ضرورت حفظ کیفیت و فضای معنوی این مراسم اشاره کرد و گفت: باید از هرگونه شلوغی غیرضروری که خلوت بابرکت مساجد را مختل می‌کند، پرهیز کرد.

به گفته رئیس ستاد اعتکاف کشور، هدف اصلی اعتکاف باید ایجاد فرصتی برای تفکر، تربیت و انس جوانان با معنویت باشد.

وی از تشکیل شوراهای راهبری استانی و اعزام مربیان آموزش‌دیده به مراکز برگزاری اعتکاف خبر داد و گفت: در حال طراحی ظرفیت‌های تخصصی جدیدی برای گروه‌های مختلف از جمله دانش‌آموزان، دانشجویان، نخبگان و همچنین برنامه‌های مشترک مادر و فرزند هستیم که جزئیات آن متعاقباً اعلام می‌شود.

همچنین ایجاد یک شبکه مجازی سراسری ویژه معتکفین نیز از دیگر نوآوری‌های در دست اجراست. از طریق این شبکه، ارتباط منظم هفتگی، ارائه آموزش‌های معنوی، پاسخ به پرسش‌ها و برگزاری جلسات راهنمایی برقرار خواهد شد.

