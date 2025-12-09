به گزارش خبرگزاری مهر، عرفان یزدانبخش نوجوان کشورمان در دومین روز از کانتندر جوانان عربستان پس از صعود از مرحله گروهی تا فینال، تمامی حریفان خود را از پیش رو برداشت و عنوان قهرمانی را به دست آورد.
یزدانبخش در مرحله گروهی با برتری ۳ بر صفر مقابل عبدالله الحِنکی از عربستان و مؤید عارف از عربستان، بهعنوان صدرنشین راهی جدول اصلی شد و سپس در یک شانزدهم نهایی با نتیجه 3 بر صفر از سد یوسف البیَیده گذشت و در مرحله یکهشتم نهایی نیز با نتیجه مشابه ۳ بر صفر برابر یوسف عبدالله به پیروزی رسید.
در یکچهارم نهایی، یزدانبخش با نتیجه ۳–۱ آلکسی مارکین از قزاقستان را مغلوب کرد. او در مرحله نیمهنهایی نیز در جدالی تمام ایرانی، با نتیجه قاطع ۳–۰ برابر بنیامین فرجی پیروز شد.
عرفان یزدانبخش در دیدار فینال در مسابقهای نزدیک و حساس، با نتیجه ۳–۲ و امتیازات ۱۱–۵، ۵–۱۱، ۶–۱۱، ۱۱–۹ و ۱۱–۷ برابر محمد حبیبی هموطن خود به برتری رسید و عنوان قهرمانی را کسب کرد.
محسن شیشه گرها، سرمربی تیم ملی هوپس و امیر بخشی، مربی تیم ملی جوانان هدایت پینگ پنگ بازان اعزامی کشورمان به این رقابتها را بر عهده دارند.
مسابقات کانتندر جوانان عربستان از ۱۶ تا ۱۹ آذرماه به میزبانی شهر دمام برگزار خواهد شد.
