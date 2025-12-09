ایجاد مصالحه بین دو طایفه بزرگ بلوچ با میانجیگری دستگاه قضایی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش سران طوایف و بزرگان جاسک، بشاگرد و زرآباد با موضوع امنیت و توسعه فرهنگ صلح و سازش با حضور رئیس کل دادگستری هرمزگان و جمعی از مسئولان قضائی، اجرایی، نظامی و انتظامی در بخش لیردف برگزار شد.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در حاشیه این مراسم گفت: امروز جلسه بسیار وزینی با موضوع صلح و امنیت با حضور مسئولین استانی و محلی و با مشارکت سران طوایف عزتمند بلوچ استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان و شهرهای زرآباد، بشاگرد و جاسک در بخش لیردف برگزار شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: جلسه امروز یکی از بهترین جلساتی بوده است که تاکنون در منطقه شرق استان با تأکید بر اهمیت لزوم صیانت از انسجام و وحدت ملی و وحدت بین مذاهب اسلامی در منطقه مهم و حساس سواحل مکران برگزار شده است.

قهرمانی خاطرنشان کرد: در نشست امروز که با حضور مسئولین قضائی، اجرایی، نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی و سران طوایف منطقه برگزار شد در خصوص موضوعات امنیتی بحث‌ها و گفتگوهای خوبی صورت گرفت و همه حاضرین بر لزوم توجه ویژه به حفظ وحدت و امنیت کشور به ویژه در حوزه سواحل مکران تأکید کردند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: خوشبختانه همزمان با برگزاری این نشست با تلاش و همّت سران طوایف و مسئولان قضائی و اجرایی در مورد اختلافات ناشی از وقوع دو فقره قتل که بین دو طایفه بزرگ بلوچ اتفاق افتاده بود، مصالحه انجام شد.

این مقام قضائی گفت: با تلاش مشترک و میانجیگری دادگستری، شورای حل اختلاف و جمعی از سران طوایف، علما، مسئولین و معتمدین محلی، درگیری بین دو طایفه بزرگ بلوچ به نام‌های طایفه آژیراک و طایفه شهدوستی در شرق استان هرمزگان به صلح و سازش منجر شد.

وی یادآور شد: با عنایت خداوند متعال و طی مراسمی با حضور مسئولین قضائی و اعضای شورای تأمین، علما و معتمدین محلی و عموم مردم در راستای احیای سنت حسنه صلح سازش، اختلافات بین این دو طایفه پس از دو سال درگیری و کشمکش خاتمه یافت و اولیای دم پرونده‌های قتل، گذشت بی قید و شرط خود را اعلام کردند.

قهرمانی تصریح کرد: پس از ارائه توصیه‌های لازم به اصحاب دعوی با حضور مسئولین قضائی و اجرایی و علما و سران طوایف، طرفین در پیشگاه قرآن کریم، هم قسم شده‌اند که کینه و کدورت‌های پیش آمده را از بین ببرند و در کنار یکدیگر با صلح و صفا زندگی کنند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در خاتمه تأکید کرد: با توجه به نگاه ویژه ریاست قوه قضائیه در خصوص لزوم بسط و گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه و استفاده از ظرفیت اقشار مختلف مردم به ویژه علما و بزرگان و معتمدین محلی در فصل خصومت و اصلاح ذات البین، دستگاه قضائی استان با جدیت و ملاحظه ظرفیت‌های قانونی این موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داده است.