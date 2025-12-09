به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح سه شنبه در «چهارمین همایش استانی ستاد صبر» در سالن شهید بهشتی سمنان از قویت سازوکارهای صلح و سازش در دستگاه قضائی استان سمنان خبر داد و بیان کرد: گسترش نهادهای جایگزین حل اختلاف و تقویت سازوکارهای صلح و سازش، راهبردهای دستگاه قضائی هستند.
وی کاهش تنشهای اجتماعی و پیشگیری از افزایش ورودی پروندهها به محاکم را ویژگی و مزیت ساختارهای حل اختلاف و مصالحه دانست و تاکید کرد: در این بین نقش صلح یاران بسیار حساس و ضروری است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه هشت ماهی میشود که شوراهای حل اختلاف و دادگاههای صلح در استان کار خود را آغاز کرده اند، تاکید کرد: در این مدت عملکرد این مجموعهها خوب بوده است.
اکبری با بیان اینکه در این مدت ۲۴ هزار و ۴۵۰ پرونده در شوراهای حل اختلاف استان سمنان مطرح شده است، گفت: در همین بازه زمانی همچنین ۲۵ هزار و ۹۶۹ پرونده در دادگاههای صلح استان سمنان رسیدگی شده است.
وی با بیان اینکه ۵۱ درصد این پروندهها به صلح ختم شده است، افزود: میانگین رسیدگی قضائی به پروندهها هم در استان سمنان به ۴۰ روز کاهش پیدا کرده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان اعلام کرد: در پروندههای قضائی، طرفین باید هزینه دادرسی، کارشناسی، وکالت و… بپردازند اما صلح و سازش، بار مالی این روند را به نزدیک صفر میرساند.
