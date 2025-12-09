  1. استانها
  2. سمنان
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۴

سازوکارهای صلح و سازش در استان سمنان تقویت می‌شود

سازوکارهای صلح و سازش در استان سمنان تقویت می‌شود

سمنان- رئیس کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر ضرورت کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضایی، از تقویت سازوکارهای «صلح و سازش» در محاکم و دستگاه قضایی این استان به عنوان یک اولویت مهم یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح سه شنبه در «چهارمین همایش استانی ستاد صبر» در سالن شهید بهشتی سمنان از قویت سازوکارهای صلح و سازش در دستگاه قضائی استان سمنان خبر داد و بیان کرد: گسترش نهادهای جایگزین حل اختلاف و تقویت سازوکارهای صلح و سازش، راهبردهای دستگاه قضائی هستند.

وی کاهش تنش‌های اجتماعی و پیشگیری از افزایش ورودی پرونده‌ها به محاکم را ویژگی و مزیت ساختارهای حل اختلاف و مصالحه دانست و تاکید کرد: در این بین نقش صلح یاران بسیار حساس و ضروری است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه هشت ماهی می‌شود که شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح در استان کار خود را آغاز کرده اند، تاکید کرد: در این مدت عملکرد این مجموعه‌ها خوب بوده است.

اکبری با بیان اینکه در این مدت ۲۴ هزار و ۴۵۰ پرونده در شوراهای حل اختلاف استان سمنان مطرح شده است، گفت: در همین بازه زمانی همچنین ۲۵ هزار و ۹۶۹ پرونده در دادگاه‌های صلح استان سمنان رسیدگی شده است.

وی با بیان اینکه ۵۱ درصد این پرونده‌ها به صلح ختم شده است، افزود: میانگین رسیدگی قضائی به پرونده‌ها هم در استان سمنان به ۴۰ روز کاهش پیدا کرده است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان اعلام کرد: در پرونده‌های قضائی، طرفین باید هزینه دادرسی، کارشناسی، وکالت و… بپردازند اما صلح و سازش، بار مالی این روند را به نزدیک صفر می‌رساند.

کد خبر 6683050

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها